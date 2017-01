Vestfolds siste lensmannskontor legges ned

REVETAL: «Nærpolitireformen» er allerede omdømt til «fjernpolitireformen». I dag ble det kjent at lensmannskontoret på Revetal legges ned, sammen med hele 126 andre polititjenestesteder over hele landet. – Trist for befolkningen i Indre Vestfold, mener lensmannen på Revetal.

Lensmannskontoret på Revetal er ett av hele 126 tjenestesteder som legges ned over hele landet, melder NRK etter at politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte sitt endelige kart over det nye Politi-Norge på pressekonferansen i dag fredag 13. januar.

– Dette er veldig trist for lokalbefolkningen i Indre Vestfold, er lensmann Trine Berg sin første reaksjon når ReAvisa ringer rett etter at nyheten ble kjent.

– Det som er så spesielt med plasseringen vår, er at vi ligger midt i fylket og har forgreininger i alle retninger. Derfor sitter lensmannskontoret på mye lokalkunnskap, som lensmann Berg frykter kan bli borte.

– Dette er lokalkunnskap som er politifaglig veldig nyttig – vi ser at den kunnskapen gir resultater. Vi veit hva som beveger seg i lokalmiljøet, og slik kunnskap er ferskvare hele tida.

– Bare et eksempel: Vi har korte avstander til alle skolene i Re – som vi samarbeider veldig godt med. Det kan være situasjoner som oppstår, der rask innsats er helt avgjørende. Det kan være hærverk, rus, samtaler med russen på Re VGS, foredrag og oppfølging både med elever, lærere og foreldre.

Dette arbeidet har lensmannskontoret fått mye skryt for ved flere anledninger i ReAvisas spalter.

– Hvordan alt dette skal ivaretas i framtida, er for meg ukjent per i dag, forteller lensmann Berg. – Det vil bli større avstander, og da veit vi at det er vanskelig å opprettholde den samme lokalkunnskapen.

Sjøl veit hun ingenting om hva som skjer med hennes arbeidssituasjon.

– Jeg ha’kke peiling. Dessuten vil det jo i framtida, med sammenslåingen Re + Tønsberg, ikke være noen egen kommunekontakt for Re.

«Politikontakten» med ansvar for dagens Re vil mest sannsynlig sitte på det nye hovedsetet i Tønsberg.

Det er blitt kjempa hardt og lenge for Vestfolds siste lensmannskontor, og Re-ordfører Thorvald Hillestad var tydelig skeptisk da han introduserte Christine Fossen, politimester for det nye Sør-Øst politidistrikt, før sin orientering for kommunestyret:

– Politimesteren er kommet hit for å informere oss om den såkalte «nærpolitireformen» – jeg prøver å tolke det navnet i beste mening – så jeg håper dette blir bra.

Fossen fortalte våre folkevalgte om dagens kriminelle, som ikke er så opptatt av lensmannskontor, grenser mellom politidistrikt – eller grenser mellom land, for den saks skyld.

Det har neppe kriminelle noen gang vært. Derimot har lensmannen på Revetal, enten det har vært Hans Petter Gulliksen, Lars Reiersen eller dagens lensmann Trine Berg, vært veldig klar på fordelene med et lokalt lensmannskontor.

Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt, skriver om akkurat dette: “Lensmannsetaten har en over 800 år lang historie. En etat som har vært eksponenten for den sivile og folkelige måten å håndheve politimyndigheten på. Lensmannsetaten har vært selve nærpolitiet».

«Nå hører vi argumenter som at det ikke er mye politikraft i tomme lokaler, og at lensmannskontorene er så tynt bemannet. Dette er historieløst. Lensmannskontorene var tidligere vesentlig bedre bemannet enn i dag».

«Stilling for stilling er plukket inn til sentrale posisjoner i politidistriktet, og videre til Politidirektoratet”, skriver redaktøren i denne lederen på Politiforum.no.

For hva betyr det for Re at lensmannskontoret forsvinner? Ikke mye, kanskje ingenting, mener politimester Fossen – i motsetning til ordene fra Politiforum-redaktøren over.

Lensmannen erstattes av en «politikontakt» i etaten. Beredskapen skal ivaretas med patruljer på hjul. I dag er basen i Horten, i framtida vil den for Re sin del ligge i Tønsberg.

«Politikontakten» beskriver politmester Fossen som en erfaren politi-ansatt som skal sitte i kommunen en eller flere dager i uka.

– Det skal være et ordentlig menneske, holdt jeg på å si. En erfaren politimann – eller kvinne, som er lokalkjent og kjenner sin kommune. Å finne denne rette personen krever skikkelig sunt bondevett. En av oppgavene er å fortsatt jobbe forebyggende.

Det høres ut som om politimesteren beskriver dagens lensmannsrolle, bare med et nytt navn – og uten et kontor med arbeidskollegaer rundt seg.

Som Re-ordfører Hillestad antydet i sin introduksjon av politimester Fossen, er det stor usikkerhet rundt framtidas politiberedskap i Re. Det eneste som er sikkert, er at Vestfolds siste lensmannkontor stenger dørene.

Lensmann Trine Berg har hørt at kontoret skal bestå ut 2017, men det er ikke endelig bekreftet. Etter det frykter hun at tilbudet til publikum vil bli kraftig redusert, forteller hun til ReAvisa.