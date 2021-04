Har spora opp pantetjuven på overvåkingskamera: – Nå har du sjansen til å komme og ordne opp for deg!

– Vi veit hvem du er, for vi har deg på overvåkingskamera, sier senterleder og kjøpmann på Re-torvet. De fant fram til pantetjuven etter tips i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side.

– Jeg så nemlig at det på ReAvisas Facebook-side ble tipsa om en kar som hadde casha inn unormalt store summer i pantelapper, og da satte jeg med ned søndag formiddag og leita gjennom opptak.

På overvåkingskameraene fant kjøpmann Martin Gran akkurat det han leita etter:

Casha inn over 5.000 kroner

Opptakene viser en som løser inn pantelapper for over 5.000 kroner i hvert fall fire runder, uten at vedkommende er innom pantegangen for å pante en eneste tomflaske i forkant.

– Vi så jo også på panteoversikten at det ble panta for ekstra mye i forhold til normalen, denne dagen. Så alt går liksom opp, mener Martin.

Men foranledningen kan han ikke være sikker på, understreker Martin i prat med ReAvisa:

Pengene skulle gått til barnekreftforeninga

– Det er ikke sikkert at det er samme personen som har rappa kassa med pantelapper i første omgang.

– Alt vi veit, er at denne personen peker seg veldig ut som sterkt mistenkt som den som har stikki av med pengene.

Og pengene skulle gått til barnekreftforeninga, gitt av snille folk som donerer pantelappen sin til et godt formål. Denne ordningen har vi hatt i «alle tider» på Revetal, i tillegg til Røde Kors sitt pantelotteri i nyere tid.

– Vi håper jo at personen vi har på overvåkingskamera kommer og svarer for seg. Den sjansen skal en eventuelt angrende synder få. Hvis ikke, så blir det en politisak.

