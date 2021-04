Barna i Kleiva står fortsatt i en livsfarlig skvis, men nå øyner Helge et håp: – Det står jo bare på vilja!

Åra går, og bussproblemene i Kleiva består. Sjøl om alt egentlig skulle vært på stell nå, så er det fortsatt ikke det – tjue år etter at Helge Holtung og naboene starta kampen for trygg skoleskyss. Nå har Helge et lite håp om at kampen endelig er over – se video over.

Som ReAvisa har skrivi om tidligerere: Barna i Kleiva må ta buss fra Bispeveien, uten busstopp langs en vei med 80-sone – der mange kjører langt fortere.

Mens foreldre og barn fortsatt lever med hjerte i halsen for farlig skoleskyss, er egentlig alt på stell: Penger er bevilga til busstopp langs Bispeveien, og Kleivaveien er oppgradert for buss for lengst.

En av de bedre småveiene i fylket

Men fortsatt mangler busstoppene langs Bispeveien, og skolebussen kjører ikke Kleivaveien. Det er en gåte for alle som veit hvor flott Kleivaveien er blitt, og det er også en gåte for politikerne som tok turen til Kleiva i kveld.

Der tok Helge Holtung i mot Frode G. Hestnes (FrP) fra Våle, som viste hovedutvalgsleder i fylket Arve Høiberg (AP) fra Horten rundt i Re. Se video i toppen av saken.

– Vi har fylkesveier som er i dårligere stand enn denne veien, der det kjører skolebusser daglig, konkluderer utvalgslederen etter en tur langs den kommunale Kleivaveien.

– Nyttig å se med egne øyne

Han har ansvar for skoleskyssen, og kan som bestiller pushe på for at bussen kjører om Kleivaveien. Det har ikke skjedd så langt. Når ReAvisa spør hvordan dette kan løses nå, så håper han at dette kan løses administrativt.

– Enten så må vi få på plass busstopp langs Bispeveien, eller så må vi få skolebussen til å kjøre Kleivaveien. Det er en av to. Sånn er det bare. Jeg vil ta opp dette i mine faste møter med fylkesrådmannen og hans stab, lover Arve Høiberg.

Som skryter av Frode G. Hestnes initiativ. – Det er nyttig å komme ut og se åssen ståa er rundt om.

– Det står jo bare på vilja!

– Det står jo bare på vilja!, mener Helge Holtung. Da han starta kampen for trygg skoleskyss, var hans nå voksne sønn skolestarter. – En lang kamp, konkluderer Helge.

– Men bare nå til høsten starter det to – tre nye unger på skolen her i Kleiva. Så det er akkurat like viktig nå som før!

– Og jeg unner ingen andre denne kampen, det har jaggu ikke vært lett – sjøl om det er rein fornuft, spør du meg.