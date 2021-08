Politiet retta opp etter ReAvisa-sak: – Det var en feil

– Re blir med som en egen kategori nå, etter å ha blitt klar over feilen gjennom ReAvisa-saken, informerer Politiet i Vestfold. Reaksjonene var mange på at Re ble glemt som geografisk område i nye Tønsberg kommune.

Det er Katrine Henriksen ved Forebyggende seksjon hos politiet i Vestfold som tar kontakt med ReAvisa, seinere samme dag som den opprinnelige saken om Politiets undersøkelse ble lagt ut.

– Ja, det er det paddeflate Politiet her.

Oppdaterer undersøkelsen

For det viser seg at det hele har vært en feil som ikke skulle skje, når ReAvisa spør om hvorfor Re er utelatt i undersøkelsen der Politiet i Vestfold lurer på hvordan sommeren din og min har vært.

– Politidirektoratet er på saken og undersøkelsen vil bli oppdatert – med Re – i løpet av kort tid, forteller Katrine på vegne av Vestfold-politiet til ReAvisa.

Så nå kan du svare på undersøkelsen, og du kan svare for Re. Og det oppfordrer Forebyggende enhet alle til å gjøre. Link finner du i bunn av denne saken.

Re-aksjonene var mange

I innboksen til lokalavisa og i kommentarfeltet til ReAvisa-saken på Facebook var reaksjonene mange fra ReAvisa-lesere som stussa på den geografiske inndelingen av vår nye storkommune. Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen var også spent på hva grunnen kunne være.

Også en tidligere ansatt ved lensmannskontoret på Revetal tok til tastaturet, og han skreiv med et skikkelig skråblikk følgende kommentar.

Som vi bare må ta med i sin helhet, noe Trygve Gulbrandsøy lar lokalavisa gjøre:

Hvor går grensen mellom Annet og annet annet?

Leser med stor interesse at Politiet lurer på hvordan jeg har hatt det i sommer. Koselig at en så stor etat som Politiet lurer på hvordan sommeren min har vært. Jeg ønsker selvsagt å svare på et slikt spørsmål.

Det er nå jeg begynner å få litt problemer med å skjønne hva jeg skal svare. Jeg vil jo at Politiet skal vite hvordan jeg har hatt det og hvor jeg har hatt det.

Som tidligere ansatt ved Indre Vestfold lensmannskontor og bosatt på 3174 Revetal trodde jeg at Re skulle være et alternativ når Politiet ville vite hvor jeg hadde hatt det hvordan😀

Jeg ser jo at Politiet kjenner til steder som Vear, Sem, Eik/Barkåker, Sentrum og Tolvsrød. Da lurer jeg på hvor «Annet» er. Var jeg ansatt ved Annet lensmannskontor i mange år og bor jeg på 3174 Annet.

Hvor går grensen mellom Annet og annet annet.

Er det tidligere Re kommune som nå heter annet eller er det noe annet.

Kanskje sjefen for Politiet i Tønsberg kunne hjelpe meg med å vite hvor grensene går mellom andre annet og oss som angivelig bor i annet😀

