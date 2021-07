– Skyter som ingen trodde var mulig!

Jeanette brukte lang tid på sitt første skudd, men så pepra Re-jenta inn en score som nesten satte ut NRK Sport-kommentatorene i natt: – Slå den! Det tror jeg ingen klarer!

Og slå den – det klarte heller ingen, så Jeanette vinner kvalifiseringa i 10 meter luftrifle for kvinner.

Totalsummen på 632,9 poeng er ny europeisk og olympisk rekord!

Klar for OL-finale!

Dermed er det OL-finale på Jeanette Hegg Duestad (22) fra Re, allerede i sin første OL-øvelse – og den øvelsen som hun statistisk sett stiller dårligst i.

Helt fantastisk!

ReAvisa følger Jeanettes OL-deltakelse gjennom natta. Finalen sendes på Eurosport fra cirka klokka 03.30 i natt, natt til lørdag 24. juli 2021.

Da nullstilles alt, og kval-resultatet teller ingenting.

Trolig tidenes største prestasjon

– Det er trolig den største prestasjonen en norsk skytter har gjort noen gang. Det er utafor det vi kunne håpe på og bekrefter at Jeanette er en av Norges fremste toppidrettsutøvere akkurat nå, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Jeanette Hegg Duestads serier var 105,7 – 105,8 – 105,3 – 106,2 – 105,3 – 104,6 – til totalt 632,9 poeng.

Med det tar hun over europarekorden og er bare 1,1 poeng fra ny verdensrekord.

Tidenes beste norske resultat

I finalen legger Jeanette seg raskt på nivå med de beste, og med ørsmå marginer blir det en thriller utover natta.

Med utslagsmetode røyk Re-jenta til slutt ut på en fjerdeplass – en fantastisk prestasjon, ingen norsk kvinne har skutt bedre i OL noen gang.

– Jeanette var bare 0,6 poeng fra å kjempe videre om medalje. Hun hadde bare tiere i både kvalifisering og finale.

– Det er en enestående prestasjon, oppsummerer sportssjefen i skytterforbundet.

– Magisk!

– Jeanette er magisk i dag. Det er nesten ikke til å tro at en så ung skytter fra Norge kan klare dette.

– Nå kan vi slå fast at vi er i rute til OL i 2024, da tror jeg vi vil bli ganske vanskelig å slå, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Jeanette er en ung OL-debutant i en idrett du kan nå toppen i lenger ut i livet. Hun har framtida foran seg.

Jeanette: – Leverer mitt beste

– Jeg fikk gjort det beste jeg kan, og jeg er både stolt og fornøyd med fjerdeplassen min, sier Jeanette etter den fantastiske prestasjonen.

– Både i kvalifisering og finale holder jeg roen, sjøl om det er vondt – og jeg skyter på mitt aller beste. Det har funka veldig bra på trening i det siste og jeg er imponert over at jeg tar med meg det inn i konkurransen og leverer mitt beste resultat noen gang.

– Fjerdeplasser i OL er glemt dagen etter, men for meg er dette stort, sier Jeanette. Som skal vite at for oss her hjemme i Re er det også stort!

I det lange ReAvisa-kommentarfeltet med lykkeønskninger, posta Jeanette etter nattas konkurranse kort og godt tre store, røde hjerter.

Landslagstreneren: – Jeanette er i kjempeform

Landslagstrener Espen Berg-Knutsen understreker at Jeanette var virkelig god:

– Vi har sett det på trening den siste uka at hun er i kjempeform, men ikke turt å si noe, fordi vi visste ikke hvordan hun ville takle konkurranse. Hun har ikke skutt mot verdens beste på nesten to år, men hun leverer helt fantastisk.

– Vi har fått en god åpning på OL og jeg er fornøyd med det begge jentene leverer i dag, sier landslagstreneren i ei pressemelding fra Norges skytterforbund tidlig på morgenkvisten i dag.

Lagvenninne Jenny Stene, som ikke nådde fram til finale i natt, sier følgende om Jeanettes prestasjon:

– Det er nesten ikke til å tro hvor god Jeanette er. Jeg blir rørt og veldig glad på hennes vegne.

Nå venter to øvelser til i resten av lekene, der Jeanette og det norske landslaget på papiret stiller enda sterkere enn i denne første øvelsen.

Sjekk også hvordan du kan følge spenninga på ReAvisas Facebook-side. Følger du med gjennom natta? Post gjerne en lykkeønskning og / eller bilde av trøtte fjes!

Les mer om Jeanette Hegg Duestad i ReAvisa-arkivet.

Fra arkivet: Jeanette Hegg Duestad er Årets idrettsnavn i Re 2015:

Les mer om sport i Re.