Her får du en oversikt over hva som gjelder i natt, når Jeanette Hegg Duestad skal konkurrere i OL for aller første gang.

Rett over midnatt natt til lørdag 24. juli skal Re-jenta Jeanette Hegg Duestad (22) skyte sin aller første OL-konkurranse (av totalt tre): 10 meter luftrifle kvinner.

Kvalifiseringa starter klokka 01.30 med seksti skudd, så er det finale klokka 03.45 på natta. Spenninga kan du følge med på direkte på Eurosport 1.

– Ekstra stas å gjøre det bra her

Norge har med to deltakere i denne øvelsen, foruten Jeanette Hegg Duestad (22) fra Re skyter også Jenny Stene (23) fra Ullensaker. Jeanette har 4. plass fra EM i 2019 og 5. plass fra EM i 2020 som beste internasjonale resultater i denne øvelsen.

Mens Re-jenta har resultater og rekorder helt i verdenseliten i de andre OL-øvelsene hun skal konkurrere i seinere i OL, så er hun mer outsider i denne første øvelsen.

Derfor hadde det vært ekstra stas å gjøre det bra i individuell 10 meter luftrifle, sa en heltent Jeanette til ReAvisa da OL-uttaket var klart:

Målet er en finale, – og i en eventuell finale kan alt skje!

Snur døgnet og blir vant med varmen

Lokalavisa møtte Re-jenta straks før avreise til Tokyo der alt starta, på skytebanen på den gang Fon skole – nå Fon barnehage, på Krakken.

Nå har Jeanette og den norske troppen vært på plass i Japan i noen dager, både for å snu døgnet og for å bli vant til vær og temperatur. Og for å trene.

– Så langt er Tokyo veldig bra. Veldig varmt, det har vi i alle fall fått erfare, men vi kommer oss mer inn i det for hver dag, forteller Jeanette før det hele braker løs.

– Det har vært noen fine treninger og jeg føler jeg har gjort så gode forberedelser som mulig etter forutsetningene det siste halvannet året med korona.

– Gleder meg masse til å komme i gang, og er spent på hvordan de neste dagene vil være og hvordan de vil føles.

Kort om 10 meter luftrifle kvinner:

Denne øvelsen har stått på OL-programmet i ni OL siden første gang i 1984, men det er første gang kvinnene skyter 60 skudd – og ikke 40 skudd som tidligere. Finaleprogrammet er også litt endra, men utgangspunktet med 40 eller 60 skudd er det samme.

Det er 60 skudd luftrifle 10 meter stående på 75 minutter i kvalifiseringa. De åtte beste går til finale. I finalen starter alle på null poeng igjen.

Finalen gjennomføres med utslagsmetode, slik at det til slutt står to utøvere igjen for å kjempe om gullet.

Første skytter ryker ut av finale etter skudd 12, så 14, 16, 18, 20, 22 – før gull og sølv tildeles etter skudd nummer 24.

I denne øvelsen telles også desimaler og 10,9 er dermed beste poengsum for ett skudd. De aller beste i mesterskapet vil trolig skyte mer enn 630 poeng i kvalifiseringa og over 250 poeng i finalen.

Det er 49 deltagere fra 37 nasjoner i denne øvelsen. Det anslås at 29 av 49 skyttere er reelle finalekandidater i denne øvelsen.

Finalegrense forventes å ende rundt 628,5 poeng.

Beste norske resultat i øvelsen:

Siri Landsem ble nummer 7 i den aller første OL-konkurransen i denne øvelsen i Los Angeles i 1984.

Norge har tatt til sammen 34 medaljer i OL i skyting (14 gull – 9 sølv – 11 bronse) uansett øvelse fra første deltakelse i år 1900.

