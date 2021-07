Rekord-jenta fra Re satte tre rekorder i natt: – Det er helt vanvittig, det hun driver med nå!

Superlativene kom tett i natt. Når det gjelder som mest, slår Jeanette til for fullt – og viser for en hel verden hvilken toppidrettsutøver hun er.

– Det er helt vanvittig, det hun driver med nå, sier Andreas Stabrun Smith på NRK radios sportssendinger fra OL gjennom natta.

Flere her hjemme i Re holdt seg våken gjennom natta for å følge med på spenninga. Og OL er langt i fra over for Re-jenta – det er bare så vidt i gang.

Tre rekorder på rappen

Nattas thriller fulgte lokalavisa via liveresultater på Tokyo-OLs nettside og vi kunne høre liverapportering på NRK radio. Så svitsja vi og de fleste andre over til Eurosport for å se finalen. Der fortsatte superlativene å hagle.

«Verdensrekordnivå», «så utrolig konsentrert», «skyter altså så vanvittig bra!» «Rett og slett fantastisk nivå», og «sterkt å klare å starte så bra!»

– Dette bekrefter at Jeanette er en av Norges fremste toppidrettsutøvere akkurat nå, sier sportssjef Tor Idar Aune i Norges skytterforbund.

Tidenes beste norske skytterkvinne i OL

For å oppsummere: Jeanette skyter seg til europeisk- og olympisk rekord i kvalifiseringa. Det er nesten så kommentatorene ikke har ord.

I finalen ender hun på en fantastisk fjerdeplass, og Re-jenta setter enda en rekord:

Hun er med det tidenes beste norske skytterkvinne i et OL gjennom alle tider.

Super oppladning til resten av OL

Sjøl sier Jeanette dette til den norske pressen etter den fantastiske OL-debuten: – Jeg skjøt 10-ere i hele dag, det er det ingen andre her som gjør. Generelt er det vanvittig bra.

Og nattas bragd er rett og slett en super oppladning til resten av OL, der Jeanette skal i ilden to ganger til: Allerede på tirsdag, og så på lørdag.

Og da i øvelser hun skal stille enda sterkere i på papiret.

Landslagsledelsen la lokk på fantastiske treningsresultater

Landslagstrener Espen Berg-Knutsen understreker at Jeanette er skikkelig god om dagen – men det har han ikke turt å si noe særlig om før etter nattas OL-debut:

– Vi har sett det på trening den siste uka at hun er i kjempeform, men ikke turt å si noe, fordi vi visste ikke hvordan hun ville takle konkurranse.

– Hun har ikke skutt mot verdens beste på nesten to år, men hun leverer helt fantastisk.

Selvtillitboost

OL-debuten gir Re-jenta sjøltillit, bekrefter hun i prat med pressen:

– Du ser at du kan fint stå der og faktisk ha det brutalt og vondt, og likevel klare å skyte vanvittig godt.

Jeanette beskriver nattas konkurranse som vondt og slitsomt.

Hvor er nærmeste bøtte å spy i?

– Du står der inne og lurer på hvor nærmeste bøtte er, for å spy i. Du har så lyst, du har så innmari lyst, og veit hvor mye du har lagt i dette her.

– Det er forferdelig underveis, men desto bedre når du skyter godt, sier Jeanette til Dagbladet (ekstern lenke).

– Jeg fikk gjort det beste jeg kan og er både stolt og fornøyd, sier Jeanette til ReAvisa.

Les mer om Jeanette Hegg Duestad.

Fra arkivet: Jeanette Hegg Duestad er Årets idrettsnavn i Re 2015:

Les mer om sport i Re.