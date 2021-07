Straks fortsetter OL-eventyret for Re-jenta – nå skal Jeanette skyte på lag med kjæresten sin

Etter en fantastisk OL-debut natt til lørdag fortsetter Tokyo-eventyret tidlig tirsdag morgen. Her får du vite hva som gjelder, når Jeanette Hegg Duestad skal konkurrere på lag med kjæresten sin.

Tidlig tirsdag 27. juli norsk tid er det 10 meter luftrifle mixed team, det vil si en kvinne og en mann på hvert lag. Klokka 06.15 starter kvalifiseringa, og så er det eventuell bronsefinale klokka 08.15 eller gullfinale klokka 08.50.

Re-jenta Jeanette Hegg Duestad (22) skal nå ut i ilden sammen med sin kjæreste og lagkamerat Henrik Larsen (23) fra Moss.

Her hjemme i Re sitter vi klare foran alle slags duppeditter vi kan følge OL på: Liveresultater tikker inn på Tokyo-OLs egen nettside, NRK Sport følger spenninga med live radio, og Dplay viser OL på sine TV-flater. Denne øvelsen skal vises på Eurosport, ifølge sendeskjema.

Og lokalavisa følger spenninga, som sist. Thrilleren fra Jeanettes OL-debut natt til lørdag kan du lese mer om her. Der satte Re-jenta tre rekorder og endte tilslutt på en fantastisk fjerdeplass. Nå er det nye muligheter.

I tillegg til kjærestelaget med Jeanette og Henrik, stiller også Jenny Stene (23) og Jon-Hermann Hegg (22), begge fra Ullensaker, på Norges andre lag.

Holder et høyt nivå

Norsk rekord har den samme duoen som skal konkurrere i OL: Jeanette Hegg Duestad og Henrik Larsen har rekorden med 632,0 poeng i kvaliseringsrunde 1.

Det er en sum godt over det som anslås som minimumssum for å gå videre fra 1. runde i denne OL-øvelsen. Og målet er som alltid å komme til finale, – og i finalen kan alt skje, sa Jeanette til ReAvisa før avreise til Tokyo.

Re-jenta har allerede etter OL-debuten sørga for tidenes beste OL-resultat for en kvinnelig norsk skytter. Nå gjenstår tirsdagens øvelse, før en tredje og siste OL-konkurranse på lørdag.

Kort om 10 meter luftrifle mixed team:

En helt ny øvelse i OL, som erstatter 50 meter liggende menn som den femte rifleøvelsen i OL. En kvinne og en mann skyter på et lag i denne konkurransen. Hver nasjon kan stille med inntil to lag.

Alle skyter 30 skudd på 10 meter på 30 minutter i kvalifiseringsrunde 1 (totalt 60 skudd pr. lag). Samla poengsum gjelder, og de åtte beste lagene går deretter til semifinale. Skytetid i ordinær individuell konkurranse er 60 skudd på 75 minutter, så her må det skytes med noe høyere tempo. Øvrige lag får plassering 9 og utover etter poengsummen i denne runden.

I kvalifiseringsrunde 2, kan også kalles semifinale, skytes 20 skudd på 10 meter på 20 minutter. Alle starter på null poeng igjen og de to beste lagene går til gullfinale og de to neste lagene til bronsefinale. Øvrige lag får plassering fra 5-8 etter poengsummen i denne runden.

I finale og bronsefinale skytes maks 20 enkeltskudd med maks 50 sekunder skytetid pr. skudd. Samla poengsum pr. skudd for laget måles mot samla poengsum for det andre laget.

Laget som vinner duellen etter ett skudd hver, får to poeng. Ved uavgjort deles poengene. Første lag til 16 poeng vinner finalen.

I denne øvelsen telles desimaler og 10,9 er dermed beste poengsum for ett skudd.

Det antas at det kreves rundt 626 poeng for å komme videre fra kvalifiseringsrunde 1.

I den neste runden forventes at det kreves rundt 419 poeng for å gå til gullfinale, og rundt 418 poeng for å nå bronsefinale.

Les mer om Jeanette Hegg Duestad i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.