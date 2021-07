Norge røyk ut, men Jeanette fortsetter å imponere i OL: – Hun er helt tydelig i kjempeform!

– Det ble en veldig kort OL-dag, dette, oppsummerer NRK sport-kommentatorene etter en halvtime med lagskyting. Marginene slo feil vei, – men Jeanette skyter helt fantastisk – igjen!

Tidlig til morgenen i dag norsk tid var det klart for Jeanette Hegg Duestad (22) sin andre OL-øvelse, denne gangen på lag sammen med kjæresten sin Henrik Larsen (23).

Det ble stang ut, der semifinaleplassen røyk med bare 1,1 poengs margin. Men Re-jentas innsats høster nok en gang store mengder skryt.

Superspennende – så lenge det varte

Det må være lov å si, sier NRK sport-kommentatorene i sin oppsummering, at Henrik skyter under pari og ikke like godt som forventa, mens Jeanette skyter fantastisk – igjen.

Det ble en superspennende tidlig tirsdag morgen, sjøl om spenninga bare varte en halvtime. De måtte ende på topp-åtte for å gå videre.

Men begge de norske lagene endte rett utafor finale, med 9. og 10. plass.

– Veldig imponerende av Jeanette – nok en gang!

Nå er det bare å se framover, til førstkommende lørdag. Da skal Jeanette i OL-ilden igjen, og NRK-kommentatorene har store forventninger:

– Med den formen Jeanette viser nå, så er det helt klart: Hun er den store favoritten til å gå videre. Når vi veit hvor nære hun var en medalje i OL-åpninga, så er det bare å glede seg!

– Virkelig imponerende det Jeanette leverer, nok en gang.

Stor interesse

Lokalavisa kan på chat fortelle bygdas store datter at hennes Tokyo-tur blir fulgt med stor interesse fra hjembygda.

Det kokte i Re under OL-debuten natt til lørdag, for aldri har vel så mange lest ReAvisa midt på natta som da:

– Tusen takk, utrolig gøy at så mange følger med! Veldig takknemlig for alle som er interessert og støtter meg.

