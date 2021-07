Kristoffer vant storløpet igjen – 23 år etter første seier

– Det kan fort bli en liten tåre i øyekroken når en bruker såpass mye tid på dette, og får betalt for innsatsen en sjelden gang – som nå.

For Kristoffer Gutu Holt (38) fra Fon går det i bil både i jobb og fritid. Til daglig holder han deler av den lokale bilparken i orden på verkstedet til Re Auto.

På fritida bygger han gamle Saaber hjemme i garasjen på Holtung, til bruk på bilcrossbanen. Og de bruker han godt.

Kjørt bilcross over halve livet

For godt over et halvt liv siden starta han med bilcross – så snart han kunne, som junior tilbake i 1998. Og han vant juniorklassen allerede i sin første sesong på Smådølfestivalen, oppå fjellet ovafor Rødberg, øverst i Numedalen.

Så vant han igjen, og enda en gang igjen – faktisk alle tre åra som juniorkjører.

Den rekorden står fortsatt, over tjue år seinere.

Så å si alltid med i toppen

Siden har han kjørt Smådølfestivalen hver sommer. A-finale er den grommeste finalen, og her har reingen vært med i hvert fall femten oppgjør. Han har vinni en gang etter junior-åra. Men sist helg kom den femte seieren – 23 år etter den første.

Til og med i fjor kjørte han en hel Smådølfestival, sjøl om løpet var korona-avlyst: – Ja, da kjørte vi opp for å bli med på en trening her oppe, i mangel på løp.

– Og da kjørte jeg åtte omganger, tilsvarende en hel festival over tre dager – på en dag.

Blir ikke sommer uten

Kristoffer kan nemlig ikke tenke seg en sommer uten Smådøl. – Det er blitt en tradisjon for hele familien – med unger og besteforeldre, tanter, onkler, venner og kjente.

– Jeg veit nesten ikke hva en sku’ finni på ellers, det er jo snart ikke vits i med ferie da!, sier Kristoffer og ler.

Derfor var det stor stas at Smådølfestivalen var tilbake denne sommeren, om enn med korona-restriksjoner.

– Kan fort få en tåre i øyekroken av sånt!

Med heiagjengen i en egen publikumskohort ble det et veldig annerledes løp. Foreldre, svigerforeldre, tanter og onkler måtte holde seg for seg sjøl, avskilt fra deltakerne. – Jeg vinka ved hver anledning da jeg kjørte forbi.

– Det var veldig fint å se hele gjengen heie oppi skråninga, men det var også veldig rart å ikke ha de i depot. Pappa som fyller bensin og trippelsjekker alt jeg har dobbeltsjekka, pluss alle de andre småtinga mellom omgangene.

Barna Håkon (7) og Elise (3) hadde laga en plakat med «Heia pappa». – Kan fort få tårer i øynene av sånt, innrømmer Kristoffer i prat med ReAvisa.

Absolutt alt blir gått over, både en og to og tre ganger

– Det er ikke akkurat toppidrett dette her, men det går med veldig mange timer likevel. Så det er ikke helt lett å holde tårene tilbake når det går skikkelig bra. Det er ikke mange som skjønner hvor mye tid og krefter man legger ned i dette.

– En setter seg ikke bare i bilen og kjører. Til og med ikke denne bilen her, som jeg har brukt på Smådøl før, og som var ganske så hel og grei: Absolutt alt er blitt gått over, både en og to og tre ganger.

– Jeg har neppe den beste bilen med mest hestekrefter under panseret, men jeg vil ha alt i orden og få det beste ut av det jeg stiller til start med. Alt skal være på stell og jeg prøver alltid å gjøre mitt beste.

Familie-team

Bilmekanikeren står for alt det tekniske sjøl, sammen med svigerfar som hjelper til i garasjen. Samboer Rita og barna står for maling i rødt og hvitt, pluss klistremerker fra sponsorer. De er det blitt noen av etter hvert.

– Jeg er veldig heldig som har noen som vil henge med på laget. Det går med mest tid – men også noen kroner. Så spons hjelper veldig på på hobbybudsjettet.

Det går i gamle Saaber for foningen. Han har bygd mange til bilcross, men har holdt av en til å ta vare på til veibruk.

Får betalt for innsatsen – en sjelden gang

– Bil og kjøring er ikke alt. Det er faktisk ikke hovedsaken i det hele tatt. Det sosiale er viktigst. Det er så trivelig å ha med familie og venner og samles på løp, grille, bade, og treffe igjen andre trivelige bilcrossfolk. Kjøringa er bare bonus.

– Men så er det jo moro å gjøre det så godt man kan, og gjøre heiagjengen stolt. For det aller meste er grunnlaget lagt i forkant av løpet, med alle timene i garasjen. Så blir bare løpet kos – og spenning.

– Og en seiersglede som til de grader synes hos deg og alle rundt deg – som sist helg, da alt endelig klaffa igjen?

– Ja, det er vanvittig gøy! Kan fort bli litt sipping når en bruker såpass mye tid på dette, og får betalt for innsatsen en sjelden gang – som nå.

Se flere bilder av Kristoffer i Smådølfestivalen:

Les mer om sport i Re.