Jeanette har en OL-øvelse igjen – og her har hun en personlig rekord bedre enn verdensrekorden!

Ja, vi veit – det er fortsatt ett par dager til – men vi gleder oss så veldig til Jeanettes siste OL-øvelse at vi må bare begynne oppladninga allerede nå!

Lørdag 31. juli skal det konkurreres i skytedisiplinen helmatch med Jeanette Hegg Duestad og Jenny Stene fra Norge. Det er individuell konkurranse, med skyting på femti meters hold – i motsetning til ti meter som fram til nå.

Dette er øvelsen Jeanette er sterkest på av alle OL-øvelsene, på papiret. Kvalifiseringa starter fra klokka 05.00 på morgenkvisten, og finalene rundt klokka 09.00.

TV-tider, linker og nyttig info

Du kan følge finalen direkte på TV Norge fra klokka 09.00. Det er usikkert i skrivende stund om kvalifiseringa vises på TV.

Men det vil nok en gang være mulig å følge liveresultater som tidligere på OLs egne nettsider, pluss veldig god liverapportering på NRK radios sportskanal.

Lokalavisa følger konkurransen på alle plattformer som er mulig, og du kan finne linker og nyttig info som vi deler på vår Facebook-side underveis.

Tidenes beste norske skytterkvinne i OL

Re-jenta er allerede historisk som den beste norske skytterkvinnen i et OL noensinne. Og det skjedde i åpningsøvelsen, i en disiplin hun ikke har på langt nær like gode meritter som i den avsluttende øvelsen.

Jeanette tok en EM-bronse i den kommende øvelsen tidligere i sommer, og hun har en tredjeplass i World Cup fra 2019.

Hun har også vært med på å sette verdensrekord i lagøvelsen i samme disiplin.

Personlig rekord bedre enn verdensrekorden – satt i NM

Jeanette satte en norsk rekord på denne øvelsen under NM i fjor, som er bedre enn både europeisk- og verdensrekord, informerer Tor Idar Aune, sportssjef i Norges Skytterforbund.

Grunnen til at den norske rekorden ikke er godkjent som verdensrekord, er fordi norske rekorder kan settes i NM, godkjente nasjonale rekordstevner og stevner internasjonalt.

Internasjonale rekorder derimot kan kun settes i kontinentale mesterskap, World Cup, VM og OL. Så nå kommer den store sjansen for Jeanette, i det som er hennes beste disiplin på papiret.

Hele hjembygda heier!!!

Kort om øvelsen:

Matchskyting har stått på OL-programmet i ni OL siden første gang i 1984. Før dette kunne kvinner delta i det som var åpen klasse, men som først og fremst besto av menn.

Ved etablering av kvinneklasse i OL ble øvelsen 3 x 20 skudd, såkalt halvmatch. OL 2021 er første gang kvinnene skyter 3 x 40 skudd, helmatch, som kvalifisering til finale. Finaleprogrammet har også blitt endra gjennom åra.

Det er 3 x 40 skudd, kne – ligg – stå, i kvalifiseringa på skytetid to timer og tre kvarter. Her regnes bare heltall. De åtte beste går til finale. I finalen starter alle på null poeng igjen, og den gjennomføres med utslagsmetode slik at det til slutt står to utøvere igjen for å kjempe om gullet.

Det skytes 3 x 15 skudd i tre stillinger i samme rekkefølge, kne – ligg – stå. Etter ti ståskudd elimineres de to dårligste skytterne. Så forsvinner en skytter per skudd fram til gullduell på skudd 45.

Beste poengsum i finalen blir vinner.

I denne øvelsen telles desimaler i finalen og 10,9 er dermed beste poengsum for ett skudd. De aller beste i mesterskapet vil trolig skyte mer enn 1.180 poeng i kvalifiseringen og over 460 poeng i finalen.

Jeanettes norske rekord (og uoffisielle verdensrekord) er summer langt over dette: 1.190 poeng i kvalifisering og 465,9 i finale.

Beste norske resultat i øvelsen:

Anne Grethe Jeppesen ble nummer fem i den aller første OL-konkurransen i denne øvelsen i Los Angeles i 1984.

Norge har tatt til sammen 34 medaljer i OL i skyting (14 gull – 9 sølv – 11 bronse) fra første deltakelse i 1900.

Fra arkivet: Jeanette Hegg Duestad er Årets idrettsnavn i Re 2015:

Les mer om Jeanette Hegg Duestad i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.