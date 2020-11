– Vi ønsker oss en plass å kjøre, ikke bare skru

Det finnes allerede flere organiserte motorsport-tilbud for fartsinteressert ungdom, både i Re og litt lenger unna. Men det er ikke det motorungdommen på Elverhøy ønsker seg.

Nytt møte på Elverhøy i kveld, tirsdag 3. november, der hele 33 stykker hadde møtt opp – gammel og ung. Interessen for en kulturgarasje på Elverhøy er stor.

Men enda større er ønsket fra ungdommen om en plass å ikke bare skru, men også kjøre.

Mange motorsporttilbud

Helst en plass de kan drive med kjøringa helt uorganisert, på sine egne premisser. Men å drive på med sånt i uorganiserte former, kan fort vise seg å bli veldig vanskelig.

Det ble det poengtert fra flere voksne i salen at det finnes jo slike tilbud allerede i dag, her i Re. Motocrossbanen på Ødegården, for eksempel.

Per Eilertsen fra Revetal, som sjøl har kjørt motocross og nå driver med dragracing, mener det er meningsløst å tenke Ødegården for denne ungdomsgjengen.

– Det er en kostnad med sykkel, utstyr og kursing der mange ramler av lenge før de er i gang.

Kostbart og krevende med organisert motorsport

Tilstede var også Tom Heitmann, bosatt på Hjerpetjønn og den store pådriveren for kjøringa på Håsken i Andebu. Der er det også gokartbane med kjøring i regi av NMK Andebu.

NMK Tønsberg kjører kurs for crosskart, bilcross og rallycross hvert eneste år, der utøvere fra seks år og oppover får prøve seg i organisert motorsport på baner en times tid og lenger unna.

Det kan med andre ord bli lange avstander for de som vil trene og konkurrere i annen motorsport enn i motocross på Ødegården.

Da snakker vi veldig organiserte tilbud, der du er avhengig av penger og ofte hjelp fra foreldre eller andre voksne.

En plass for seg sjøl

Tom Heitmann, som har en lang motorsportkarriere bak seg, senser på tilbakemeldingene fra Re-ungdommen at de mener det blir for langt å dra til Håsken, der han holder til med «Rally for alle».

– Dere har det akkurat likedan som da jeg var 16 år gammel. Blir det for organisert, nei da vil vi ikke det. Dere trenger en plass der dere kan styre litt sjøl og være for dere sjøl.

– Det trenger ikke være så voldsomt mye mer enn et skur for litt tak over hue, en benk å sitte på, og ei asfaltstripe, foreslår Heitmann.

Ønsker seg aller mest et sted å kjøre

Akkurat det falt i meget god jord hos ungdommene som hadde møtt opp på Elverhøy. De tror en garasje for skruing og sosialt samvær er lurt for de som skal til å få seg moped, ikke de som allerede har mopedlappen og snart sikter seg mot billappen.

– Det vi ønsker aller mest, er et sted å kjøre – ikke skru, sier Patrik Ommedal (17) til ReAvisa.

– Så har noen plass til oss, ville vi vært veldig happy for å få låne den.

– Dette vi snakker om her, med kulturgarasjen, er mer for de som kommer etter oss, de som er litt yngre enn oss, tror Kasper Vilnes (17).

