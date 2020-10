Vil lage en møteplass for motorinteressert Re-ungdom – starter opp «kulturgarasjen»

Mens motorinteressert ungdom fortsatt mangler en møteplass i Re, topper konflikten seg mellom ungdommer og naboer på Revetal. Løsninga har ildsjeler på Kulturhuset Elverhøy jobba med i et drøyt halvår. Nå kan de endelig lette litt på sløret, og dele nyheten om «Kulturgarasjen».

Helt siden før alt toppa seg i en en tilstøtende lokalavis sine spalter, der ungdom som bråker og trøtte naboer som klager har gått i skyttergravene med hammer, øks og manglende eksospotter, har ildsjeler på Kulturhuset Elverhøy jobba med en løsning på ungdomsproblemene som har vart gjennom mange ungdomsgenerasjoner her i bygda.

Det var faktisk tilbake i starten av mars at ReAvisa fikk første henvendelse i sakens anledning. Så veit vi jo åssen ståa ble rett etter det – det meste møtte en korona-bråstopp.

Alltid vært aktuelt – men kanskje mer nå enn noen gang

Men på Elverhøy har ideen om en «kulturgarasje» der ungdom kan møtes for å mekke og henge sammen blitt jobba videre med, også i korona-tid.

Det kan styreleder på Kulturhuset Knut Høydal fortelle: – Det har vel alltid vært aktuelt, men kanskje mer nå enn noen gang, sier Knut om bråket på Revetal.

Derfor vil Kulturhuset Elverhøy kalle inn til et møte, der de kan opptre som en slags fredsmekler. Elverhøy-gjengen tar sikte på å kalle inn bygdefolket til møte en gang i uke 43.

– Vi ønsker både ungdom og eldre hjertelig velkommen. Her på Elverhøy har vi prata ut om saker og ting før, gjennom flere generasjoner, så vi gjør det gjerne igjen.

Behovet er jo der, det kan jo alle se!

Knut og hans mange gode hjelpere på Elverhøy vil at ungdommen skal bli hørt: – Hva ønsker dere dere egentlig? Vi vil jo gjerne være stedet for alle, også de som ikke finner seg helt til rette på de arenaene som allerede finnes for ungdom i Re.

Behovet er der, det kan jo alle se, understreker Knut i prat med ReAvisa. – Så kan vi kanskje be de som bråker på Revetal pent om å ikke rase rundt uten eksospotte midt på natta?

Det er leder og nestleder i ungdomsklubben YoungZone som trekker i trådene også for kulturgarasjen, Lars Jensen og Sindre Gade Johnsen.

– De er fantastisk flinke, skryter Knut. Les deres innlegg i ReAvisa om planene her.

Starter opp i korona-tid i liten skala

Alle formaliteter for «kulturgarasjen» er på stell: Søknader, godkjenninger og byggeplan. Oppstart blir allerede i høst i en liten skala, men med korona-tiltak og med et begrenset antall plasser på maks tjue.

– Vi hadde håpa å ha den fysiske garasjen på femti kvadrat ferdig allerede i høst, men der har koronaen stikki kjepper i hjula for oss. Derfor sikter vi oss inn på neste høst, og garasjen skal bygges av Re VGS-elever.

Der kan ungdommer med motorinteresse møtes, skru, pusse og gnikke på doningene sine. Planen er å utvide, etter hvert som koronaen slipper taket og den permanente kulturgarasjen er på plass.

Men oppstart for ungdom i 1. og 2. klasse på videregående er allerede fra og med etter høstferien i år, og nå blir det satt opp en midlertidig mekkekonteiner på parkeringsplassen uttafor Elverhøy.

Dugnad, dugnad, dugnad

Økonomisk mangler det noe for å komme helt i mål. – Vi mangler litt penger, men det ordner seg, sier Knut til ReAvisa.

– Det ække 40 millioner, altså. Det er heller 400.000, som vi har søknader ute på, sier Knut og humrer litt, med hinting til prislappen for et eventuelt nytt ungdomshus på Revetal.

– Det meste gjøres på dugnad, så det er jo en brøkdel av den egentlige kostnaden, minner Knut om:

– Vi har alle slags dugnadsfolk i bygda som stiller opp, det er helt fantastisk!