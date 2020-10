Dansefest på kjøpesenteret: – En perfekt kombo!

Med linedance til livemusikk av Rune Rudberg ble det feira dobbelåpning på Re-torvet. Både butikkene som er nye naboer, og kafeteria og kulturscene, er perfekte komboer.

Nå kan du ta deg en kaffekopp på en utvida Kaffetid, enten det er før eller etter et besøk i Velværeboden. En perfekt kombo, mener de nye naboene i 2. etasje på Re-torvet.

– Vi er veldig glad for å få Velværeboden som nabo. En avslappende kaffe hos oss, og litt pleie der – vegg i vegg, sier Ole Bjørnar Rødje.

Dobbelåpning

Han eier Kaffetid sammen med kona Heidi Thoren Rødje.

For å feire en utvida kafe, nå med noen og seksti sitteplasser totalt, hadde han invitert Rune Rudberg til konsert. Kafe og kulturscene er også en perfekt kombo.

Det klaffa også sånn at Tove Øygarden hadde sin første åpningsdag i Velværeboden samme dag, torsdag 1. oktober. Da ble det en konsert på henne også, etter første arbeidsdag på Re-torvet.

Tove har flytta businessen fra Andebu og hjem til Re, og angrer ikke på det: – Dette er tydeligvis et etterlengta tilbud på Revetal – veldig god respons, forteller hun til ReAvisa.

I Velværeboden tilbys fotterapi og aromamassasje.

Livemusikk

Og hos Kaffetid tilbys som navnet tilsier kaffe – og noe snadder til kaffen. Og livemusikk, nå og da. Forrige artist – før korona-tid – var Louis Jacoby.

I kveld var det Rune Rudberg sin tur til å spille en aftenskonsert, midt i uka. Et populært tilbud, for konserten ble utsolgt på et blunk.

– Vi har solgt 80 billetter, og har vel sagt nei til over 100 etter det, forteller Ole Bjørnar til ReAvisa.

Neste artist ut er Sputnik 19. november.

Skryter av god senterledelse

– Heidi drukner i blomster, forteller Ole Bjørnar. – Vi har hele huset fullt for å ta unna. Mange vil gratulere med utvidelsen.

Kaffetid har bortimot dobla omsetningen på noen dager etter utvidelsen. Ole Bjørnar skryter av Sjur og Martin Gran som legger alt til rette for kafeen:

– De er veldig positive. Til alt. Også dette, med konsert utover kvelden. Det er alfa omega med så god senterledelse, understreker Ole Bjørnar.

Før Rune Rudberg tar en runde med allsang på monsterhiten «Ut mot havet».

