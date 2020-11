Representanter for nabolaget på Revetal: – Det er langt ifra så gæli som det kan virke som

I kveld var representanter fra nabolaget på Revetal invitert til fredmekling med motorungdommen. Det ble et veldig hyggelig møte på Elverhøy, på tvers av generasjonene.

Veldig mange innlegg åpna med at noen og enhver hadde vært kalv – sjøl de mest gråhåra har også vært det, ble det sagt.

Så det er stor forståelse fra den godt voksne generasjonen for motorungdommen, som bare ønsker seg et sted å møtes der de kan bråke litt, uten å få bråk.

Ikke så gæli som det kan virke som

Som både ReAvisa og Tønsbergs blad har skrivi om tidligere, så har problemene toppa seg mellom motorungdom som bråker, og naboer som klager på bråket.

Men så gæli er det likevel ikke, som noen og enhver kan ha fått inntrykk av:

– Vi kjenner oss ikke igjen i enkelte avisoppslag om bråket på Revetal. Det har vært ganske så voldsomt, noe av det som har stått, mener Britt Jahre.

Hun er leder i sameiet Torvparken 2, den nyeste blokka på Revetal.

Må regne med litt støy i sentrum

– Vi beboerne i blokka har diskutert litt, og inntrykket mitt at det er stor forståelse for at det kan være innmari gøy og fint å samles på Revetal.

– Og vi som har flytta hit, må regne med litt støy – sånn er det når man bosetter seg i sentrum.

Men det Britt og de andre blokkbeboerne på Revetal opplever som plagsomt, er bråket utover nattestid.

– Det blir jo klager når det bråkes langt etter klokka elleve på kvelden og så lenge som til firetida nesten på morrakvisten. Det er ganske naturlig at folk reagerer da.

Var verst i sommer

– Det var verst i sommer, da kunne det være hvilken som helst dag, enten det var uke eller helg, at det var bråk til nærmest morrakvisten etter, men det er ikke så ille nå.

Britt forteller at det virker som om det er to grupper, en med biler og en annen med mopeder.

Det er bil-gjengen som bråker mest, mener hun. De holder mest til på ungdomsskolen.

Og Britt får støtte fra talsmann for Torvparken 1, den første høyblokka på Revetal:

Redd for ulykker

– Vi både ser og hører det som skjer. Og det er noen vi har bitt oss merke i, som skiller seg ut. Men det er lang ifra så ille som det kan se ut i ei avis, mener Hans Thorvald Gran.

Trond Ekstrøm bor også på Revetal. Han er redd for ulykker: – Jeg må si jeg er bekymra for både de i bilen, på motorsykkelen eller mopeden – og oss andre, som risikerer å komme i veien for hasardiøs kjøring på to- og fire hjul:

– Det har oppstått flere farlige situasjoner, og vi må være forsiktig med å langt på vei legalisere sånn kjøring, sier Trond. Han mener det er grenser for forståelse for ungdom som er altfor harde på gassen.

– Skulle det skje ei ulykke så har vi store problemer.

– Jeg har trua!

Elverhøy-leder Knut Høydal er storfornøyd med møtet. – Vi klarte det vi satte oss som mål – både det ene og det andre:

– Nå er kommunikasjonen oppretta. Det er en god dialog, mer balansert og mye mindre skyttergrav-prega.

– Og ungdommene er i gang med god hjelp fra ressurspersoner til å ta dette med en samlingsplass videre.

– Jeg har trua, oppsummerer Elverhøy-lederen.

