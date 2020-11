Storbandet swinger jula inn også i år: – Let’s do it!

– Det er ikke til å stikke under en stol at driften av bandet rent økonomisk, praktisk og motivasjonsmessig har blitt satt på alvorlig prøve i år, forteller Trygve Sivertsen på vegne av Storbandet Fokus. Men nå har det lokale storbandet alt på stell for en smittevernvennlig førjulskonsert, så: «Let’s do it!»

Korona-året har stikki kjepper i hjula også for vårt lokale storband med base i Bergsåsen:

– Vi har jobba hardt for å holde det gående, våre støttespillere har imidlertid skjønt situasjonen og vi er derfor glade for at vi har fått på beddingen dette konsertarrangementet på Støperiet Scene i Tønsberg, sier Trygve Sivertsen til ReAvisa.

Førjulsswingtime tradisjonen tro

For søndag 15. november klokka 18.00 blir det tradisjonen tro førjuls-swingtime med det lokale storbandet.

Denne gang i “korona-drakt” med alle de gjeldende korona-tiltak som gjelder.

Konserten vil ha en rød hovedtråd knytta til god førjulsstemning med flere av jazzens virkelige storheter, blant andre Frank Sinatra.

Nordlig swing-samarbeid

Nytt av året er et samarbeid med Hammerfest storband og deres vokalist Jan Egil Aune. Han vil sammen med Fokus sin egen faste vokalist Lena Jørgensen løfte oss inn i storbandjazzens verden fra det helt røffe og høylytte til det nære, varme og sarte.

– Det er bare å glede seg til en musikalsk festforestilling med lave skuldre, og full fokus på smittevern. Så: «Let’s do it!»

Storbandet Fokus øver ukentlig på Re videregående skole i Bergsåsen under ledelse av dirigent Øyvinn Pedersen.

