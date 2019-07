Olsenbanden gasser på i en helmaks bilcross-sommer

Straks skal flere fartsgale reinger slåss så lakken spruter gjennom tre dager med bilcross. 15-åringen Hans Ivar Olsen Gjersøe blir heia fram av sambygdinger som tar turen til Smådølbanen, øverst i Numedalen.

Hans Ivar Olsen Gjersøe (15) fra Skinnane har enda en liten stund igjen til han kan øvelseskjøre bil langs veien, men han er allerede en rutinert kar bak rattet.

– Jeg begynte vel å kjøre firhjuling da jeg var 2 år, sier Hans Ivar med et lite spørsmål til pappa Morten Olsen – like ivrig på bil som pappaen hans var igjen.

Farfar Ivar Olsen kjørte bilcross i sportens spede start her til lands, og pappa Morten tok opp tråden. Nå herjer tredje generasjon på banen.

Bensin i blodet i flere generasjoner

Nå som guttungen er gammel nok – og mer enn interessert nok – står det ikke på faren i huset: – Vi har vel alle i flere generasjoner vært lidenskapelig opptatt av alt som brummer og spinner helt fra vi kunne høre det første gangen, sier Morten.

Og han mener det er viktigere enn noen gang å få aktivisert dagens ungdom med noe annet enn stillesitting foran skjermen: – Gaming og Fortnite eller hva det heter forno’ kan ta litt overhånd. Det er viktig å drive med noe praktisk, mener jeg da.

15-åringen ser på pappaen sin, og det ser ut som han har sett en dinosaur.

– Pappa, jeg spiller ikke Fortnite lenger!

Klar for Landsfinale

For nå går det mer i bilspill. Der har Hans Ivar kjørt fra pappaen sin «i alle år». Morten kan ikke huske sist han vant – eller om han noen gang har gjort det.

– Det er ikke noen tvil om at vi må satse på yngre generasjoner, sier Morten og ler – og skryter av avkommet som kom seg til Landsfinalen allerede i sitt første år som junior i fjor.

Hans Ivar kvalifiserte seg til C-finale med en helt original Toyota Corolla, og endte på 13. plass i kamp mot 120 av Norges beste juniorkjørere. For til Landsfinalen kommer bare de beste fra utvalgte kvalifiseringsløp landet over.

– Haugevis med flaks!

Målet for denne sesongen er allerede oppfylt: En ny Landsfinale for junior. Allerede i sitt første forsøk på å kvalle ble det en topp-plassering.

Så nå lades det opp til en travel bilcross-sommer, der høydepunktet blir Landsfinalen på Konsmo, lengst sør i landet, den første helga i august.

Før det kjøres flere sommerløp, deriblant Goldagsløpet – Norges største bilcrossløp med rundt 300 startende. Der vant Hans Ivar flere finaler, og kjørte seg oppover resultatlistene helt til en sterk 9. plass.

Hans Ivar kjører for å ha det gøy, og ingenting annet. Helt uten ambisjoner, utover at det er gøy å kjøre fort, og ekstra gøy å vinne. – Da jeg gjorde det bra i Landsfinalen hadde jeg haugevis med flaks, påstår den beskjedne 15-åringen.

Så svartflagget ingen vil se

Hans Ivar starta med å kjøre pent og ryddig – og fort. – Jeg sa at han må bli litt tøffere på banen, forteller Morten – og pappa fikk som bestilt, for er det et flagg bilcrossfolk ikke vil se, så er det det svarte flagget. Og det vaiet så pent i vinden:

– Jeg var på en Volvo og prøvde å komme meg forbi, men traff heller skikkelig i rompa på’n. Da smalt han rett i autovernet og jeg i han, og det ble bare krøll, forklarer Hans Ivar.

Dommerne belønna ham med det svarte flagget, og Team Olsenbanden la seg flate.

Fettere i farta

Bulk og krasj er en del av gamet. Hans Ivar har ikke rulla rundt på taket enda, det har «bare» blitt noen skikkelige smeller. Den største kom på trening på Kongsberg – vår nærmeste bilcrossbane.

– Da måtte vi banke og slå og rette bil i halvannen uke etterpå, sier pappa Morten.

De skrur sammen og reiser på løp sammen, far og sønn. Og samkjører med resten av Olsenbanden, som er «halve slekta» til pappa, som opprinnelig er fra Nøtterøy. De mest aktive nå er fetterne Hans Ivar og Sondre Stener Olsen (16) – begge i helsvarte bilcrossbiler.

Olsenbanden-feide

Og på publikumsplass inntar tanter og onkler, besteforeldre, naboer, venner og kjente campingstolene for å heie fram Olsenbanden. Men mamma Ellen må stort sett være hjemme og passe gård og grisene på gården.

Storesøster, den langt ifra ukjente youtuberen og Ridder av Re Amalie Olsen Gjersøe, har vært med på noen løp, uten at hun er blitt like bitt av bilcrossbasillen som resten av slekta.

– Dessuten har vi en liten familiefeide over teamnavnet, røper lillebror Hans Ivar. – Hun kaller jo alle følgerne sine Olsenbanden, og vi kaller bilcrossteamet vårt Olsenbanden. Så du veit….

– Du blir skikkelig gira!

Ambisjonsnivået til dette motorsport-teamet ligger på et bedagelig nivå. – Det er jo alltid moro å bli bedre, sier Hans Ivar, – men jeg har ingen sånne store drømmer om å bli rallystjerne eller noe.

– Jeg synes bare det er moro å kjøre fort, jeg!

– Du blir skikkelig gira, og adrenalinet pumper. Du må pushe, men samtidig ha kontroll. Da hender det at det går litt gæli, men det er jo bare moro det også. Da lærer du noe enda mer nytt, og kjører kanskje bare enda bedre neste gang.

– Ingen har daua av litt møkk under neglene

Hans Ivar forteller at han har flere kompiser som har lyst til å prøve bilcross. – Det er nok mange som liker å game, men når de ser hvor moro det er å drive med det på ekte, ja da blir det noe helt annet.

– Vi må få ungdommen opp fra kjelleren og ned fra TV-loftet, sier pappa Morten, – og ut i sola! Ingen har daua av litt møkk under neglene.

Og det er hele poenget. Gjøre noe. Sammen.

– Bare for moro skyld

– Vi har ingen ambisjoner om å erobre motorsportverden. Dette er bare for gøy, er far og sønn helt enig i.

– I bilcrossen er det et veldig godt miljø, med normale folk av alle slag med normale jobber. Det er veldig lett å få hjelp, og alle – og spesielt juniorene – blir veldig godt tatt i mot.

– Vi har bare godt å si om denne sporten.

Flere reinger til start

Foruten Hans Ivar og fetteren Sondre, skal følgende kjøre Smådølfestivalen som går over tre dager fra fredag 26. til og med søndag 28. juli 2019:

Kristoffer Gutu Holt fra Fon er kanskje den største favoritten – han er alltid med i toppen og kjører i år sin 21. Smådølfestival. – Det blir ikke sommer uten Smådøl!

I juniorklassen stiller landets beste juniorkjører Ole Henry Steinsholt fra Svarstad – nå bosatt i Ramnes som Re VGS-elev.

Videre stiller Reny Eliassen fra Hauan, Petter Lønn fra Fon, og Frode Halum fra Høyjord gjør et aldri så lite bilcross-comeback.

Smådølbanen ligger ikke så langt unna Rødberg i Nore og Uvdal. Totalt er over 250 deltakere påmeldt til årets Smådølfestival.

