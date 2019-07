Kroken på døra for Re-hjelpa: – Mange syns det er trist

Re-hjelpa har vært åpen i litt over et halvt år, men nå kan det være slutten på bruktbutikken til Nina: – Det å ha drivi Re-hjelpa herfra har vært helt rått!

Det er Nina Marion Fevang Halstenrud (43) som står bak gjenbruksbutikken med mye attåt.

Ideen fikk hun da hun leste i ReAvisa at rundt 200 barn vokser opp i fattige familier i Re.

Har fått låne lokalene gratis

– Jeg ville bare hjelpe til, forteller Nina da lokalavisa møter henne i slutten av juli.

I løpet av august skal lokalene som butikken nå er i, stå tomme. Nina fikk nemlig låne lokalene på Re-torvet gratis av Sjur Gran og Revetal invest, men nå som noen vil leie de må gjenbruksbutikken trekke seg tilbake.

– Vi vil fortsette og helst finne et annet lokale som vi kan flytte til, men det er ikke så mange tomme lokaler her i sentrum, sier Nina.

Hun understreker at Re-hjelpa er evig takknemlig for at Sjur har lånt dem lokaler, noe utstyr og sponset dem med bæreposer.

– Hadde det ikke vært for han hadde vi ikke fått starta opp i det hele tatt.

Givergleden er helt utrolig

Nina har sammen med god hjelp fra både sin egen mor og mann, i tillegg til flere andre mer eller mindre faste hjelpere, hjulpet en god del barn i kommunen.

– I jula kjøpte vi inn julestrømper, og nå i sommerferien har vi kjøpt gavekort på Gravity og Høyt under taket. Vi håper vi får inn nok penger slik at vi kan gi noe til høstferien også.

Nina understreker at dette ikke kunne gått uten folka i Re:

– Vi vil takke befolkningen i Re og omegn for alt som har blitt levert og handlet hos oss, og for alle de herlige samtalene. Responsen har vært over all forventning, bare positiv.

Hun forteller i tillegg at givergleden i Re er stor:

– Altså givergleden er jo helt utrolig. Folk er så flinke til å gi bort fine ting.

Fått mange reaksjoner

Hvis det ikke blir mulig å finne et nytt lokale vil Nina fortsette hjemmefra. Hun vil selge ting over internett. Hun vil også bruke Facebook-siden til Re-hjelpa til å formidle videre mellom folk.

Hvis noen trenger noe eller har noe å gi bort, så kan hun formidle dette.

– Vi er litt i tenkeboksen over hva vi faktisk skal gjøre. Og vi har jo fått så mange reaksjoner på at vi må legge ned. Det er mange som syns det er trist.

Og det er ikke bare reinger som synes det er trist, for kundene til Nina har kommet helt fra Porsgrunn og Hønefoss.

– Det har vært mange fine samtaler i kaffikroken altså, så det er et fint sosialt sted som også forsvinner nå.

Holder åpent ei uke til

Re-hjelpa vil holde åpent første uka i august: 1., 3. og 5. august fra klokken 14.00 – 17.00.

Hvis du veit om et lokale for bruktbutikken, hadde Re-hjelpa satt pris på om du sendte dem en melding på deres Facebook-side.

– Vi trenger ikke noe fancy og flott sted, men et lokale i sentrum som er frostsikkert og tørt. Det må også være et trivelig sted for kunden, og så klart må det være mulig å lage kaffi, sier Nina med et glimt i øye.

Sjur Gran kan på vegne av Revetal invest ikke si noe om hvem den nye leietakeren er enda.