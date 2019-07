Nicolai (17) klar for VM: – Gøy å være på landslaget!

Med topp-plasseringer i NM gleder reingen seg stort til VM.

Nicolai Wagner (17) fra Undrumsdal har holdt på med jakt hele livet, men for halvannet år siden startet han med leirdueskyting. Nå er han en del av landslaget og ser fram i mot VM i august.

– Det var gøy da de ringte for å fortelle at jeg hadde en landslagsplass!

Forventa ikke førsteplass

Leirdueskyting handler om å skyte flyvende blinker. For at Nicolai kan holde på så mye han vil med dette, har han sju sponsorer og en støttende familie med på laget.

– Det hele starte for ett og et halvt år siden. Da hadde Sandefjord en åpen skytedag, og da dro jeg dit, forteller Nicolai til ReAvisa.

På den korte tida Nicolai har holdt på med sporten, har han allerede rekki å delta på NM flere ganger:

– De to første NM gikk helt ok, men de to siste gikk veldig bra.

Nicolai ble nemlig beste junior i leirduesti, mens han fikk sølv i FCS. Dette er to forskjellige grener innen leirdueskyting.

Klar for verdensmesterskapet i august

– Den førsteplassen forventa jeg egentlig ikke, men jeg er mest stolt over andreplassen. Den grenen er mye mer utfordrende og morsom, og jeg har aldri skyti så bra som det jeg gjorde da.

Nå er det VM som gjelder. Der møter han nasjoner som England og USA, der sporten er veldig mye større enn her hjemme i Norge.

– I VM så håper jeg på pallplass. Det hadde vært gøy!

I verdensmesterskapet skal han både skyte aleine, men også på lag. VM arrangeres i Ungarn i slutten av august.