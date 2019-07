Ei uke igjen før denne Re-festivalen gjør comeback: – Det var helt nødvendig å få samla guttane igjen!

Den første august-helga blir det Re minifestival på Revetal igjen, etter ett års pause. Og for en festival det blir!

Datoen for Re minifestival 2019 er fredag 2. og lørdag 3. august, forteller Roger Noren på Restauranten på Revetal.

Det gikk ikke mer enn ett år uten festival, før Restauranten-gjengen trår til igjen. Og det gjør de skikkelig:

Skal «nedrivifisere» Revetal

Fredag åpner Nedrev Pots ballet. Bandet består av Tony Haugland, Odd Arild Ringen, Kjetil Brattestå og Kjetil Olsen Husemoen.

– Vi er et garasjeband som speller musikk som vi sjøl liker, forteller Kjetil til ReAvisa: – Mest rock, litt norsk. Kanskje ikke de aller mest kjente låtene. Alt fra Bellmann til Nirvana, egentlig.

– Vi har spilt sammen siden i fjor vår – i denne omgang. Vi er egentlig et russeband fra 1995, som tok en lang pause, forklarer Kjetil.

Bandet er kjent som de første i verden til å spille coverlåter av det legendariske Fon-bandet The Dix, men har nå utviklet seg videre med “nedrevifisering” av god musikk av alle slag.

Wrong Direction får æren av å avslutte første festivaldag. Bandet består av Fredrik Bertelsen, Vegard Andre Skaug, Ole Bendik Kviler, Ole Henrik Fjeld og Bengt Kenneth Ivarsson.

De presenterer seg som fem glade gutter som spiller kjente coverlåter i sjangerne pop og rock til en real fest. Og en real fest blir det jo på Revetal denne august-helga.

Smir trivelig musikk

Lørdag varmer Dj Suzifrozt opp festivalgjengerne med litt rolig platespilling, før Hengsrø smie inntar scenen. Og det er alltid hyggelig. Bandet består av frontfigur Kasper Søyland, Glenn Richard Thomassen, Magnus Foss Nilsen og Jørgen Norheim.

«Smia» speller sursøt poprock med naive norske tekster som handler om livet, tida, dyr og barndom – og låtene har de smidd sammen sjæl. Siden 2013 har bandet gitt ut flere singler og to album.

Bandet jobber for tida på et tredje album i bandsjef Kasper Søylands studio.

Fulle av opphopa energi

Siste band ut er det langt ifra ukjente Brokeback mountain countryband – og det blir alltid heseblesende. Og nå som partybandet er tilbake, er de ekstra fulle av opphopa energi:

– Nå var det blitt så mye kids og familiekjør at vi så det helt nødvendig å samle guttane igjen, forteller frontfigur Harald Bjerkesti Løken fra Undrumsdal.

– For å få no’ resultat trengte bandet et oppdrag å øve mot. Minifestivalen har vi gjort to ganger før, og det har vært topp stemning og bra trøkk begge gangene.

– Roger spurte oss før vi rakk å spørre han, så nå gleder vi oss stort til å gi full gass på scenen igjen!

Brokeback består av Kjetil Gudem, Audun Tvetene, Thomas Stange, Atle Sogn, Øyvind Røisgård og nevnte Harald Bjerkesti Løken.

Og Dj Suzifrozt avrunder moroa med disko ut i de små nattestimer lørdag, forteller Roger til ReAvisa.

