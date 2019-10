– Jeg har rulla før, men aldri sånn som dette!

Det gikk trill rundt for Kjetil Flåten fra Undrumsdal, i kamp med andre reinger på bilcrossbanen. Se det sinnsyke stuntet i videoklippet over.

Kjetil Flåten (38) fra Gretteåsen i Undrumsdal starta med bilcross som 15-åring i 1997.

Han var faktisk den første 15-åringen som kjørte lovlig bil i Norge, ettersom nye aldersgrenser som tillot kjøring fra det året man fyller 16 ble vedtatt på onsdag og Kjetil kjørte løp helga etter.

Kort og brutal reise

Etter tre sesonger i juniorklassen, er det blitt bare noen få løp i seniorklassen etter årtusenskiftet.

Sist helg skulle han egentlig ikke kjøre klubbløp for NMK Tønsberg, og hadde lånt bort begge sine biler til kompis Thomas Hansen og lillebror Terje Flåten.

Men så kom tilbudet om å låne en annen bil av pappa Tor Martin Flåten, og det takket Kjetil pent ja til. Men behandlingen bilen fikk, var langt ifra pen.

– Jeg skulle bare kjøre og kose meg litt, det er jo moro å kjøre bilcross sjøl om ambisjonene om å vinne noe ikke var der denne gangen.

– Selve kjøringen varte jo ikke så lenge, sier Kjetil og ler. Vinne var han langt unna å gjøre. Vrakingen skjedde i første sving, i første omgang.

Gikk egentlig ikke helt som planlagt…

– Jeg fikk en bra start, men så at jeg ikke hadde noe å stille opp mot klubbvenninne Randi Sanner Hansen på innsiden. Tenkte at jeg skulle legge meg inn bak henne og eventuelt prøve meg på inner’n.

– Der så det klart ut, men det var det jo ikke. Jeg svingte inn, og i det øyeblikket det smalt skjønte jeg at det var en bil der jeg ikke hadde sett, og da gikk egentlig ingenting som planlagt likevel…

Den lånte Opelen går kast i kast, i det som hvert fall var løpets verste rundvelt – kanskje også i hele bilcross-sesongen? Bilcrossfolk er vant til harde tak, men dette var av de hardeste sjøl mange hardbarka bilcrossere har sett.

Skjønte at dette var alvor

– Tida går sakte når sånt skjer, så jeg rakk å registrere at det ble en rulling, og kjente de to første dunkene i bilen på vei rundt, men da det tok lang tid uten at det tredje dunket kom, skjønte jeg at jeg måtte være høyt oppi lufta, og at dette var alvor.

Kjetil har vært mye på bilcross og veit at de inni bilene sitter trygt. Personskader er ekstremt sjeldne, men hvis det først skjer, er det stort sett armer og bein som kan komme i klem.

– Jeg fokuserte egentlig bare på å holde armene inntil kroppen og holde meg fast som best jeg kunne, mens jeg venta på at det skulle stoppe å rulle.

– Jeg har rulla i bilcross før, men aldri sånn som dette.

Kom seg ikke ut av vraket

Det tok litt tid før bilen endelig lå i ro. Kjetil følte seg ganske fin i form etter dramatikken, men alle rundt banen holdt pusten. For det tok litt tid før han kom seg ut og publikum så livstegn fra ham.

– Jeg prøvde å få opp døra, men den var klemt igjen. Så da var det bare å henge i selene og vente på hjelp.

Kjetil sjøl er mest glad for at kona Silje ikke var med for å se på løpet. – Det må ha vært ganske ille å stå på publikumsplass og vente så lenge, da jeg ikke klarte å komme meg ut av vraket.

Det ble rett og slett en veldig dramatisk sesongavslutning. Men Kjetil lar seg ikke skremme av stuntet, langt ifra: – Jeg er klar igjen neste sesong!

To Re-seiere i NMK Tønsbergs klubbløp

Reingen er like hel, riktignok litt mørbanka og stiv og støl i kroppen. – Nå føler jeg med mer som 83 enn 38 år gammel, sier han med glimt i øyet.

– Sjøl om det meste i kroppen gjør vondt, så er jeg bare glad det gikk så bra som det gjorde. Sikkerheten i bilene er god, og jeg kjørte heldigvis med en skikkelig nakkebeskytter, så det ble bare med blåmerkene.

Vinnere på Grenland motorsportsenter ble Hans Ivar Olsen Gjersøe fra Skinnane i juniorklassen, og Jørn Heum fra Undrumsdal i seniorklassen. Totalt stilte ti reinger til start i løpet som telte 78 deltakere.

Les mer om Re-seierene i NMK Tønsbergs klubbløp i den neste ReAvisa på papir.