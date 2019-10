Eliteroer fra Re langer ut mot landslagsledelsen: – Overveldet over hvor mye støtte jeg får

Kris Cato Tohn har vært en av landets beste roere i en årrekke. Likevel får han ikke den oppfølgingen han trenger, blir forskjellsbehandla, og føler seg mobba og fryst ut. I helga gikk han ut og sto fram som varsler. – Det måtte bare gjøres, forteller han til ReAvisa.

Første gang ReAvisa skreiv om Kris Cato Tohn (27) var for snart ti år siden, da var han et stort, ungt talent i rosporten. Vi skreiv om ham da han som fersk 25-åring ble tatt ut til landslaget.

For halvannet år siden møtte vi ham igjen, hjemme på Tohn gård på Freste. Vi snakka om fantastiske prestasjoner i årevis, og drømmen om OL i Tokyo i 2020.

– Det har alltid vært verre enn hva jeg har gitt uttrykk for offentlig

En drøm helt innafor rekkevidde, med de sportslige resultatene han kunne vise til – både nasjonalt og internasjonalt, både i junior- og seniorkarriere.

Saken ble førsteside-oppslag i lokalavisa. Eliteroeren fra Re hadde noe stort på gang. Men han fortalte også om skuffelse over flere laguttak og oppfølgingen fra landslagsledelsen.

Men at det var mer til hinder enn hjelp til å nå toppen, var ikke mange klar over:

– Det har jo alltid vært verre enn hva jeg har gitt uttrykk for offentlig, sier Kris Cato til ReAvisa mandagen etter helga det smalt.

Han sto fram i Dagbladet sist helg med sin historie. Etter det har reaksjonene kommet fra fjern og nær.

– Hadde et håp om å løse det internt

Kris Cato forteller om hvordan han er blitt fryst ut og mobba i flere år. Flere konkrete eksempler fra varslene er nevnt.

– Jeg har jo alltid hatt et håp om å få løst dette internt og på lavest mulig nivå, forteller Kris Cato til ReAvisa.

– Så jeg har gått alle trappetrinnene som er mulig å gå for å unngå toppen, men til slutt er man på toppen av trappa – likevel og man må ta det ut i offentligheten.

Tre år med sosial mobbing, ryktespredning, utfrysing, baksnakking og krenkende kommentarer er bare noe av innholdet i varselet Kris Cato Tohn har levert angående Norges roforbund.

Ikke en «krangel» – men en mobbesak

«Det er viktig å få fram at dette ikke er en «krangel» mellom trener Johan Flodin og meg, men en mobbe- og trakasseringssak», heter det avslutningsvis i varselet.

Til Dagbladet forteller reingen åpent om hvordan han har opplevd åra på landslaget, og hvordan historiens første varsel i roforbundet er mottatt og håndtert.

Et varsel som måtte sendes til Norges idrettsforbund fordi Roforbundet sjøl ikke hadde noen form for varslingskanal.

– Jeg har aldri fått noen plan for hvordan jeg skal jobbe som idrettsutøver. Hver gang jeg ikke har blitt tatt ut til stevner og mesterskap, til tross for gode resultater og oppfylte krav, har forklaringene vært forskjellige.

– Uttakskriteriene gjaldt visst ikke for meg

– Jeg veit ikke om jeg har kreftene til å komme tilbake og ro på landslaget igjen, sjøl om det egentlig er det eneste jeg vil.

I 2016 ble han som eneste landslags- og rekruttlandslagsutøver ikke tatt ut til å ro singel-båt i OL i Rio.

I 2017 blir Kris Cato Norgesmester i innendørs roing, og formen er god. Han slår mange av de som blir tatt ut til EM-troppen gang på gang, og oppfyller krav som er satt. Likevel blir han ikke med.

– Uttakskriteriene gjaldt visst ikke for meg.

Plassert på andre enden av hotellet

Som 25-åring var Kris Cato med på sin første tur med elitelaget til Polen.

– Jeg var den eneste roeren som ble plassert på et rom helt i den andre enden av hotellet. Sjøl om det var ledige rom ved siden av de andre, var det ingen som gjorde noe for å endre på det, forteller han til Dagbladet.

Det blir ikke noe bedre på neste tur til Sveits: – Jeg ble tatt ut som reserve, men før konkurransen slo jeg alle på laget i singelbåt. Likevel var det ingen respons fra treneren, og jeg ble aldri prøvd i en av lagbåtene, sjøl om en utøver var ute med skade.

– I stedet ble jeg på ny overlatt til meg sjøl.

Neste tur var helt uaktuell å være med på, ifølge landslagstreneren:

Fant navnet sitt teipa over i garderoben

– Jeg fikk beskjed om at det ikke ville skje uansett hvordan jeg presterte, hevder varsleren sjøl overfor Dagbladet.

Kris Cato skal ha finni sitt eget navn teipa over i garderoben. Han fikk kommentarer og meldinger fra flere andre på landslaget. De oppfordra lagkameraten mer eller mindre direkte til å gi fra seg plassen på laget, ifølge varsleren sjøl.

Han føler at han blir stilt strengere krav til enn alle de andre, og det er krav han ikke klarer. Mens de andre gutta er automatisk sikra plass, må Kris Cato gjennom flere uttakstester. Enda Kris Cato har gjort det bedre enn dem i tester og konkurranser tidligere.

En konkurranse i England for godt over ett år siden, rett etter ReAvisa-oppslaget i mars 2018, blir siste gang Kris Cato sitter i en landslagsbåt.

– Opplevde en landslagsleder som lo av meg og framsto krenkende

– I samtaler opplevde jeg en landslagstrener som lo av meg og framsto krenkende, og jeg fikk beskjed om at kontrakten min ikke var verdt papiret den var skrivi på, sier han til Dagbladet.

Kris Cato Tohn bestemte seg for å varsle om hans opplevelser på rolandslaget. Han trodde det ville bli tatt tak i og rydda opp i i fjor høst. Men kommunikasjonen vært nærmest ikke-eksisterende, sjøl om motparten sa at de raskt vil få til et møte.

Ett år etter at varselet ble levert, har Kris Cato Tohn og Norges roforbund fortsatt ikke hatt møte om den fastlåste situasjonen.

Landslagstreneren: – Står inne for det jeg har gjort

Landslagstrener Flodin sier til Dagbladet at han er lei seg for hvordan situasjonen har utviklet seg. Han utelukker ikke at reingen kan være aktuell for landslaget igjen.

– Jeg skal være den første til å si at det er forferdelig at Kris Cato ikke har hatt det bra på laget vårt. Det er sikkert ting jeg kunne gjort annerledes, men når det gjelder det profesjonelle så står jeg ved det jeg har gjort.

– Jeg gjør min vurderinger basert på både faglig kompetanse og skjønn.

Norges Roforbunds generalsekretær Anniken Ellingsen ønsker ikke å gi utfyllende kommentarer om varslingssaken, men sier følgende til Dagbladet:

– Vi har behandla varselet i et uavhengig utvalg og gitt tilbakemelding til utøver og involverte parter. Vi har bedt om et møte om hva utøveren ønsker videre, og er klare for å gjennomføre dette.

Kris Cato om varselet: – Det måtte til

Nå om dagen er Kris Cato i Alta for å samle krefter i påvente av en framdrift i varslersaken, noe som har latt vente på seg. Lokalavisa kommuniserer med ham via Messenger mandag morgen.

– Hvordan ser du på framtida i sporten nå?

– Det er vanskelig å si noe om nå, for alt avhenger jo av hvilke reaksjoner som kommer fra forbundet og miljøet, sier Kris Cato til ReAvisa.

– Hvilke reaksjoner har du fått?

– Jeg er overveldet over hvor mye støtte jeg får. Både lokalt og nasjonalt. Men samtidig er jeg lei meg for hvor mange som har opplevd lignende. Så jeg håper virkelig at jeg er den siste personen som må oppleve dette.

Reingen forteller om tøffe tider i forbindelse med varslet og det å nå stå fram med sin historie i et riksdekkende medium, men at det måtte til.

– Det er jo aldri moro eller lett å måtte stå opp mot urett.