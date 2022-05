– Dette er en en fanesak!

Da 17. mai-komiteen plutselig var i beita for kiosk-ansvarlige på den store dagen, greip Revetal ungdomsskoles FAU sjansen – for å finansiere skolens splitter nye 17. mai-fane.

Det var tidligere i våres at 17. mai-komiteen gikk ut i ReAvisa med tilbudet til et lag eller forening i bygda om å ta ansvaret for kiosken i vaffelbua på Revetal på 17. mai.

Da slo FAU ved Revetal ungdomsskole til. – Du kan godt kalle det en fanesak, sier FAU-representantene og ler godt – klare for å selge is, brus og pølse på den store dagen.

En hyllest til skolen og hele bygda vår

FAU har gjennom flere år prøvd å få til at skolen skulle få sin egen fane, og spesielt fint hadde det vært med en hyllest til den nye flotte skolen som sto ferdig i 2017.

Etter sammenslåinga med Tønsberg er det kanskje enda viktigere å heie fram Revetal ungdomsskole, tror FAU-leder Ole Nese: – Revetal ungdomsskole er ungdomsskolen for gamle Re kommune, og Revetal ungdomsskole er – også etter sammenslåinga – en sterk lokal identitetsbærer.

– Den nye skolefanen tror vi vil forsterke denne stoltheten for skolen, elevene og lokalsamfunnet, sier Ole til ReAvisa, mens han setter opp den flotte fanen for fotografering til lokalavisa.

Til bruk for de store anledninger

17. mai og skolefane hører sammen, men fanen skal også brukes i andre sammenhenger – som for eksempel skoleavslutninger. Den vil bli brukt ved alle de store anledninger ved Revetal ungdomsskole.

Motivet på fanen kom til etter at rektor tok initiativet til en tegnekonkurranse for elevene. Det førte til et stort engasjement.

Vinnerutkastet er tegna av Mia Berghan.

Kjærkomment bidrag i kassa

FAU har i fjor høst jobba fram det endelige designet sammen med Oslo Flaggfabrikk AS, – og vi syns det ferdige resultatet ble veldig bra, forteller en stolt FAU-leder til ReAvisa.

Finansieringa har vært ei nøtt å knekke. Kiosksalget på 17. mai vil bli en kjærkommen bidragsyter til kroner i kassa for å betale regninga.

Kostnaden er 68.000 kroner.

Mange bidrag – mangler fortsatt noe

Skolen bidrar med 10.000, og Meny Revetal har bidratt med enda 10.000 kroner. Fon Sanitetsforening har bidratt med 5.000 kroner, og Våle Sanitetsforening med 10.000 kroner. Hjerpetjønn Sanitetsforening har også gitt positive signaler om at de vil bidra.

FAU har også søkt Sparebankstiftelsen og Lokalavisenes søknadsordning (Amedia, med Tønsbergs Blad som vår nærmeste avis), men her ble det avslag.

– Dette betyr at vi per i dag mangler 33.000 kroner, oppsummerer FAU-lederen.

Her kan du handle med god samvittighet

Så når det skal spises is og pølse på 17. mai, så kan du handle med god samvittighet i kiosken på Revetal. Alt overskudd går til den nye fanen til Revetal ungdomsskole.

– Det blir salg av kaffe, vafler, is og brus. Vi håper så mange som mulig kommer innom kiosken på 17. mai!, oppfordrer FAU-representantene og rektor.

– Vi vil også henge opp plakater ved kiosken med Vipps-konto, så alle som vil kan bidra med et valgfritt beløp også der.

Rekordmange ungdommer

Elever og ansatte ved Revetal ungdomsskole gikk ikke samla i 17. mai-tog tidligere, det skjedde ikke før hele Re samla seg til ett stort felles 17. mai-tog på Revetal. Tidligere var alle ungdomsskole-elevene spredd utover alle de lokale togene og feiringene rundt om i Re.

Men flere og flere ungdommer har for hvert år samla seg bak en tidligere improvisert plakat som fane i toget, med rekordoppmøte i den forrige ordinære 17. mai-feiringa i Re i 2019.

Da var det stor stemning i et langt og flott følge med ungdomsskole-elever – det samme blir det nok i år, men for første gang bak den splitter nye fanen til Revetal ungdomsskole.