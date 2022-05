Drømme-sesongstart – men i kveld gikk vi på en smell

Re FK pressa på og vi hadde trua på hjemmeseier og med det den tredje strake seieren denne sesongen – men Ørn ble for sterke i kveld.

Gjestene fra Horten tar ledelsen fra start og legger seg bakpå, mens Re-gutta presser og presser og setter også flere baller i mål – men alle annulleres, ett etter ett.

– Blir en trå start og vi lider av stang ut i første omgang hvor vi er helt på høyde og periodevis bedre enn bortelaget, oppsummerer Audun Kalleberg på vegne av Re FK.

– God sesongstart

I 2. omgang setter gjestene enda ett mål fra start. Da blir det vanskelig å holde presset oppe.

– Men vi skal ha for at vi ikke gir opp, sjøl det går trått for oss på slutten. Vi tar med det gode og plukker vekk det andre, så ser vi fem mot neste kamp.

Tid og sted for neste hjemmekamp finner du som vanlig i Idrettskalenderen i Re i den neste papiravisa. Re FKs A-lag spiller i 4. divisjon.

Dette var tredje kamp for sesongen, der Re FK sto ubeseiret før kveldens sure tap.

– Så vi har hatt en god sesongstart, er Re FKs konklusjon tross tap i kveld.

Se flere bilder fra kveldens kamp: