Har kjørt billøp i 30 år: – Aldri vært så nære en seier

Reny Eliassen kjørte sitt første billøp for tredve år siden, og sist helg tangerte han sin beste plassering gjennom alle disse åra – nemlig en andreplass. – Nei, det har aldri blitt noen seier – men så nære har jeg vel aldri vært før, heller.

Reny Eliassen (58) har alltid vært glad i fart og spenning – og nå har han kjørt sjøl i over halve livet sitt. Bilsportdebuten kom i bilcross i 1992, for tredve år siden, og de siste ti åra har han kjørt rallycross.

Han sverger til en trofast Mercedes, en litt utradisjonell rallycrossbil, som han skrur det aller meste sjøl på. – Det er litt av moroa, forteller den svært så rutinerte bilsportutøveren.

Lukta på seier

– Jeg er med bare for moro skyld, og liker å bruke litt tid på bil og forberedelser. Så er det veldig moro å kjøre – uansett åssen det går, så lenge jeg kommer meg til mål.

– Resultater tenker jeg helt ærlig mindre på, men det er stas å holde følge med de andre, forteller Reny til ReAvisa på Kongsberg motorsenter, der han kjørte løp sist helg.

Der hang så visst Reny og Merca med, såpass at det ble lukta på seier. – Så nære har jeg vel aldri vært før, sier den rutinerte bilsportutøveren.

Som tross alle åra som aktiv aldri har stått på toppen av pallen. – Det har blitt flere pallplasser, men aldri det øverste trinnet.

Får utløp for fart og spenning på banen

Til daglig er Reny daglig leder for et transportfirma, og arbeidsveien går fra Haugan til Linnestad. Langs veien går det pent og pyntelig for seg. Fart og spenning får han utløp for på banen.

Han velger ut de løpene han liker, og kanskje blir neste løp på Sigdal i Sankthanshelga, og så tenker han å kjøre Smådølfestivalen øverst i Numedalen i sommer.

– Det er litt mye mygg på Sigdal sånn midt på sommer’n, så kanskje jeg styrer unna det løpet der, sier Reny og ler.

Satsinga er ikke mer seriøs annet enn at myggproblematikk tas med i beregninga når det skal velges løp.

Bilsport på et nøkternt budsjett

– Jeg viser vel med min deltakelse at det er fullt mulig å henge med med et nøktern budsjett og bare for moro skyld.

– Jeg prøvde meg på en NM-runde en gang, men der hadde jeg vel ikkeno’ å gjørra, sier Reny og ler godt, – men ikke for det – jeg kom ikke sist!

Løpet på Kongsberg var uten NM-status, der rallycrossbiler var invitert til en gjesteklasse på et stort bilcrossløp.

I bilcrossklassen kom Kristoffer Gutu Holt fra Fon på andreplass som den beste av flere deltakere fra Re.