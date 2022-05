Klare for kirkekonsert hjemme i Re: – Det føles godt

Til helga kan du nyte en musikalsk opplevelse i Våle kirke, med musikalske krefter fra Re og Horten som har slått seg sammen til duoen «July August».

Lørdag 7. mai klokka 19.00 blir det konsert i Våle kirke med duoen «July August», sammen med Tuva Syvertsen og Våle kirkekor.

Bakgrunnen for konserten er litt spesiell:

– Alt klaffer

– Etter begravelsen til min mormor Oddveig Bertelsen kom vi i prat med prest Ragnhild Christophersen, forteller Jenny Augusta Engel, som vokste opp i Våle. Hun synger sammen med Julie Kleive med bakgrunn fra Horten, og sammen har de utgjort en duo siden 2019.

– Sognepresten var imponert over sangen i begravelsen, og hun foreslo at vi skulle komme tilbake og holde en hel konsert, forteller duoen som nå er klare for nettopp det førstkommende lørdag.

– Vi er nå veldig glade for at vi kommer tilbake til Våle kirke, og det som også er veldig fint er at konserten har landa på det som kunne blitt mormor sin 90-årsdag.

– Veldig stas

– Det føles godt å kunne gjøre en liten markering for mormor, og veldig stas at Våle kirkekor – som mormor sang i – kommer og synger med oss.

Nå om dagen jobber duoen med ny musikk i London, men de er straks på vei hjem igjen for å synge her i Re.

Planen er å lage en singel for hver av årets tolv måneder, og alle tolv låtene skal bli til et helt album.

Les mer om kultur i ReAvisa-arkivet.