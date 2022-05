Null Re-striksjoner og stinn brakke: – Rørt og glad!

Stormende jubel og en scene som rant over av spilleglede – og over 200 i salen.

Revyen Null Re-striksjoner hadde premiere lørdag 30. april på Fjellborg, med premierefest etterpå som seg hør og bør. Etter to års ufrivillig pause for revygruppa Sceneskrekk var det endelig klart for sprell og moro igjen, og det satte også publikum pris på:

Vel 120 fikk med seg premieren lørdag, og cirka 70 kom på familieforestillingen søndag 1. mai – i overkant av 200 billetter solgt i løpet av helga.

Revysjefen: – Rørt og glad

– Jeg er rørt og glad, takka revysjef Anniken Thuve Ivarsson fra scenen etter at premieren var over. – Jeg er stolt av revygjengen og det var fantastisk moro å stå på scenen igjen. Takk til et herlig publikum som gjorde det utrolig morsomt å spille en revy som vi har jobba med lenge!

Tema i revyen var varierte – alt fra korona til strømkrise, mensen, jobbintervju, hjemmekontor, legebesøk og bryllupsforberedelser.

Det kom noen tips om å drive entreprenørvirksomhet, kanskje ikke helt til etterfølgelse.

Nykommer tok scenen med storm

Det meste var skrivi av gjengen på scenen sjøl, men de innrømmer glatt at noe også er «lånt». De fleste er med på det meste, og det krever sitt med raske sceneskift.

Nykommeren Roald Ormestad tok scenen med storm i sin revydebut, spesielt som den strømsjokkskadde, stammende elektrikeren, og ikke minst framføringa av fortellingen fra Gufrid Spagaten.

Sammen med Anniken Thuve Ivarsson ga han også et innblikk fra Adam og Evas tid i Edens Hage.

Runde former og ingen skarpe kanter

Og alle disse revyraringene våre er som poteten og kan brukes til det aller meste – Roald synger bra, akkurat som resten av gjengen.

Alle jentene sto kanskje for kveldens beste musikalske innslag basert på sangen «All about the bass» – med et viktig budskap:

«Her det runde former og ingen skarpe kanter» var budskapet i en framføring med gode vokalprestasjoner og flotte kostymer.

Femten revy-ildsjeler

Revyensemblet besto av ni stykk i år; Revysjef Anniken Thuve Ivarsson sammen med Christian Østmann, Marit Prosvik, Lill Farstad, Gro Anine Sjøvold Hansen, Mathias Torheim, Monica Rehn Erichsen, Renate Holm Haugelien og nevnte Roald Ormestad.

Revyorkesteret Wrong Direction består av Fredrik Bertelsen, Bengt Kenneth Ivarsson, Ole Bendik Kviler og Vegard Andre Skaug. Revygruppa er heldig som har denne gjengen å støtte seg på.

Alexander Hatlen styrte lyden og Pål-Arild Thuve Simonsen bidro på lys og hadde gjort siste finpuss med regi.

