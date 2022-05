1. mai-feiringa i Tønsberg starta på Re helsehus: – Frihet, demokrati og solidaritet

Tønsberg Arbeiderparti fortsetter tradisjonen med 1. mai-frokost på Re helsehus: Ordfører Anne Rygh Pedersen holdt tale, det var appell fra AUF, og det var allsang med «De unge slekter» av Kåre Holt fra Re.

– Takk for en fantastisk arbeidernes dag! På en solfylt søndag har vi markert dagen på Re helsehus, i byen, på Bydelshuset og mange flere steder, skriver Tønsberg Arbeiderparti på sin Facebook-side.

– Takk for gode appeller, viktige påminnende taler og tydelige ungdomsstemmer. Takk for en fantastisk 1. mai, vi gleder oss til neste år allerede!

1.mai-frokost på Re helsehus

Det aller første på programmet var 1. mai-frokost på Re helsehus, en tradisjon fra Re Arbeiderparti som er videreført i nye Tønsberg.

Frokostbordet samla 23 stykk, som delte et hyggelig måltid med allsang og tale av Tønsbergs ordfører Anne Rygh Pedersen (AP).

Hun fremheva ordene: Frihet, demokrati og solidaritet.

Kan endelig samles igjen

– Det er deilig å endelig kunne samles igjen, men med et alvorlig bakteppe med krigen i Ukraina. Vi har en beskjed til Putin: Tida er over for at store land kan bestemme over andre land, vi skal aldri la brutaliteten vinne.

– I dag er tolv millioner ukrainere på flukt. Fem millioner i utlandet og sju millioner internt i Ukraina. Viljen til å ta i mot flyktninger og å hjelpe har vært stor, forteller ordføreren, før hun understreker:

– Arbeiderbevegelsen har alltid kjempa for fred, frihet og demokrati.