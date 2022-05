Kampdebut for tre nye IL Ivrig-lag: – Skikkelig moro!

To av tre IL Ivrig-lag tok seg til A-sluttspillet i vennskapsturnering i Vålehallen sist helg – med hele 16 lag med. For alle Re-lagene var dette deres aller første kamper.

Som skrivi i ReAvisa tidligere – og oppført i Idrettskalenderen i Re, som er gratis å bruke for alle idrettslag i Re – prøvde IL Ivrig seg med aldersbestemte lag igjen denne sesongen.

Lenge har Ivrig-jentene i 2. divisjon vært volleyball-gruppas eneste lag – det er det slutt på nå. For interessen for å sporten er stor også blant de yngre spillerne:

Stor vennskapsturnering i Vålehallen

– Det er stor oppslutning om volleyballtreningene for gutter og jenter, forteller Jan Gunhildstad, leder for IL Ivrig volleyball. – Og for å kunne gi våre nye volleyballspillere et kamptilbud, inviterte trener for guttelaget Roar Gunnerød til en uhøytidelig guttelagsturnering i Vålehallen lørdag 30. april.

– Det ble en stor suksess, vi fikk påmeldinger fra Eidsvoll, Lørenskog, Ås, Moss, Hvaler, Bærum, Asker og Lier, og vi stilte sjøl med hele tre lag med totalt 22 gutter med. Skikkelig moro!

Med 16 lag påmeldt ble det en stor turnering i Vålehallen, som ble klargjort med tre baner. Lørdag ble det spilt 48 kamper.

Det var litt av en organisering som skulle til for IL Ivrig som arrangør, også.

To av tre Re-lag til A-sluttspillet

Alle lag fikk spille seks kamper. Lagene ble delt inn i fire puljer der alle møtte alle, og så gikk de to beste fra hver pulje til A-sluttspill, mens resten spilte et B-sluttspill.

– Mye god volleyball, rapporterer volleyball-lederen, – våre lag imponerte stort i sine første «offisielle» kamper, der to av lagene kvalifiserte seg for A-sluttspillet.

– Det ene laget vant også sin kvartfinale og ble til slutt nummer fire, oppsummerer volleyball-leder Jan Gunhildstad.

– Det andre laget ble nummer åtte, og det tredje laget ble nummer 11 av de 16 lagene.

Kampdebut for mange ferske volleyballspillere

Arrangementet gikk knirkefritt, takket være et meget godt forarbeid av turneringsleder Roar Gunnerød og stor oppslutning av foreldre til både kioskvakter, hallansvarlige og sekretæriat-betjening.

Finalen ble vinni av Lier 1, og turneringa ble avslutta med premieutdeling i 19.30-tida på lørdagskvelden. IL Ivrig fikk mye skryt for opplegget i Vålehallen.

– Vi tror dette var til stor inspirasjon både for våre egne spillere og alle som tok turen til Re denne lørdagen.

Har du lyst til å prøve deg på volleyball? Treningstider i Vålehallen er som følger: Damelaget mandager klokka 18.00 – 20.00 og torsdager klokka 19.00 – 21.00, guttelaget mandager og torsdag klokka 19.30 – 21.30, og jentelaget mandager klokka 16.30 – 18.00 og torsdager klokka 17.30 – 19.30.