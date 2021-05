– Så minner jeg om: Jeg kommer til å klubbe alle som ikke sier kommunestyre. Så nå må vi konsentrere oss, alle sammen!

Det varsla ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) allerede ved oppstart av kommunestyremøtet i mai 2021 – snart halvannet år inn i den nye storkommunens eksistens.

Ett av punktene i den politiske plattformen var at bystyre i gamle Tønsberg ble til kommunestyre i nye Tønsberg.

Klubba går

Våre folkevalgte styrer ikke over bare en by, men en hel kommune med både by og land. Men allerede i det aller første møtet skreiv ReAvisa om full forvirring blant flere folkevalgte.

Og den eksisterer til de grader fortsatt. For ordførerklubba fikk kjørt seg i det foreløpig siste kommunestyremøtet også, akkurat som det første:

– Kommunestyre! Kommunestyre!! Kommunestyre!!!, hører vi ordføreren formane i bakgrunn av flere innlegg, mens klubba går.

