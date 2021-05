Nytt smittetilfelle på Re VGS

– Kan bekrefte at en elev har testa positivt. Konsekvensen er at to ansatte og 29 elever er satt i karantene, sier Re VGS-rektoren til ReAvisa.

Smittetilfellet ble varsla om til elever og ansatte torsdag 20. mai 2021.

Det er ikke første gang skolen er ramma av korona-smitte, tidligere tilfeller kan du lese om her.

Går ikke utover drifta slik den er i dag

Denne gangen sørger smittetilfellet for totalt 31 i karantene.

– Det påvirker ikke drifta utover slik vi er organisert i dag, forteller Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth til ReAvisa.

Tidligere denne uka ble det varsla at skolen skal gjennomføre massetesting av elever.

Her kan du lese mer om korona-tida i Re.