– Vi vil vel si at ungdommen har vært dritflinke!

– Det er nå, akkurat NÅ, vi skulle hatt den beste tida i livet, dette skulle vært det beste året – også forsvinner det bare.

Re-russen håper på litt russefeiring, sjøl om russetida er utsatt. ReAvisa møter representanter fra russestyret på Re VGS rett før det egentlig skulle vært full fart:

Natt til 1. mai.

Starta russeplanlegging i 1. klasse

– Vi håper jo det blir noe mer vanlig russetid. Det er kjipt hvis det bare blir sånn som det er nå, vi har brukt masse tid og penger og gleda oss til dette lenge.

Det forteller Re-russepresident Sindre Hauger Viken (18) og russestyremedlemmene Emil Brattbakk (18) og Jakob Gjersøe (18).

– Vi starta med russegrupper og planlegging ved juletider i 1. klasse.

Mange er mer aleine nå

– Da koronaen kom i fjor, tenkte jeg «digg – ei uke hjemme!». Jeg hadde hvert fall ikke sett for meg at vi fortsatt skulle slite med dette, ett år etter, nå som vi er russ.

– Og så kom vaksinene, og da hadde vi hvert fall et håp om å få ei ganske vanlig russetid. Men så virker det som om det går så treigt at det ikke skjer noe likevel.

– Denne tida er vanskelig for mange, det er mange som er mer aleine nå – så vi hadde trengt ei russetid ekstra mye nå.

Tenker på konsekvensene

Men likevel, sjøl om lysta er så stor at Re-russen holder på å sprekke, så respekterer de restriksjonene som er lagt. – Ja, vi vil si at ungdommen har vært dritflinke!

– Vi tenker vel som alle andre: Hvis vi følger reglene, så har vi vel et håp om mer normale tider – vi ser jo at det hjelper med restriksjoner, da går jo smitten ned.

– Veldig mange tenker også på konsekvenser, vi har jo eldre i familien som vi er bekymra for, spesielt besteforeldre.

Feirer i små grupper

Sjøl om storkommunen vår gikk ned fra særlig strenge restriksjoner til å stort sett følge de nasjonale, står fortsatt russebussen parkert med brekket på.

Russen får lov til å feire i små grupper, men de store russefestene på tvers av linjer og skoler blir det neppe noe av.

– Vi ser jo at russ på andre kanter av landet får lov til å feire. Det er litt vondt å se på, men….

God dialog mellom rektor og russ

Alle tradisjoner fram til nå har Re-russen gått glipp av: En stor, felles dåp for all Re-russ blir det ingenting av. Russeballet ble det ingenting av i vinter, men de håper det kan bli et sommerball.

Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth forteller om en god dialog med Re-russen. – De videregående skolene i har ikke stor tradisjon for å involvere seg i russefeiringa, men det er alltid en fordel med god kommunikasjon.

– Det har vi hatt så langt i år også, forteller Re VGS-rektoren.

Real Re-russ

– Det betyr at vi ikke har så mange føringer, men det avtalt med russen at de kan starte med russeklær på skolene fra og med denne uka.

– Når det gjelder arrangement, så vil ikke skolene involvere seg i det. Med tanke på nåværende situasjon, så er det ikke sikkert smittevern og restriksjoner i kommunene tillater så mange arrangement uansett.

– Rulling er et annet tema som de er opptatte av. Russen er i dialog med politiet rundt dette. De siste åra har det ikke vært et stort problem med rulling her på Re. I samtale med russen har jeg vært tydelig på at det ikke skal være busser oppe ved skolen.

Kommer til å savne Re

– Jeg satser på at årets russ er lik den russen jeg har hatt glede av å samarbeide med tidligere, da tenker jeg det vil gå fint i år også, sier Re-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth.

Russegutta forteller bare bra ting om tida på Re VGS: – Vi er veldig fornøyd, og har mange gode minner herfra. Vi gruer oss nesten til å slutte. Miljøet her er sjukt bra!

– Uteområdet med fotballbaner, haller, skiløyper og alt sammen. Mange bra lærere, og kantinefolka er så hyggelige at det blir skikkelig trist å ikke spise lunsj her.

Rimelig klare

Nesten tristere enn å gå glipp av å være russ? – Det er nå, akkurat NÅ, vi skulle hatt den beste tida i livet, dette skulle vært det beste året – også forsvinner det bare.

– Ungdom har ofra mye, det er det ikke noen tvil om, mener Re-russen i prat med ReAvisa.

– Men vi er rimelig klare med en gang vi skulle få lov til noe, lover de. All slags alternative planer ligger klare.

– Alt er så usikkert

– Kanskje dere skulle henge dere med på Re motorklubb- eller traktortog, og kjørt et russebuss-tog rundt i Re på 17. mai? Det hadde spredd mye glede i bygda vår!

– Det hadde vært moro, men vi veit jo ingenting. Alt er så usikkert, forteller russepresidenten.

Som samme dag skal ha et møte med kommuneoverlege og politi.

Fortsatt store begrensninger

Status etter møtet er at de som har russebuss nå får lov til å rulle, men bare med medlemmene på bussen.

Ellers gjelder de reglene som står om smittevern på kommunens nettside, det vil si store begrensninger fortsatt for russen:

– Foreløpig ikke noe arrangement i regi av skolen eller russen på skolen, oppsummerer russepresidenten, som fortsetter å håpe på bedre tider – snart.

Her kan du lese mer om korona-tida i Re.

Les mer om skolene i Re.