Zalo-korker, plasthansker og NRK-logo i russelua

Det blir helt andre russeknuter i russelua i år. Re-russen kommer til å ha Zalo-korker, plasthansker og NRK-logo i lua i en helt annerledes russefeiring enn den vi er vant til.

Re-russen gjør seg klar for ei russetid utenom det vanlige i disse korona-tider.

Etter råd fra Folkehelseinstituttet skal man unngå større folkemengder og holde avstand på grunn av korona-smitte, noe som er helt uvanlig når det kommer til russetreff, landstreff og fester.

– Viktig at vi forholder oss til reglene

Re-russen samler seg stort sett i små grupper, forteller skriver Fabian Sopp, russepresident ved Re videregående skole, til ReAvisa på SMS.

– Mange av oss drar på skogturer eller drar og bader sammen. Vi drikker og spiller spill. Alle opprettholder reglene så langt, og det gjør meg veldig glad som representant for Re-russen, skriver russepresidenten til lokalavisa.

Kristine Eie og Guro Stensrud går begge to siste året på studiespesialisering ved Re VGS. De har gleda seg til russetid lenge, men holder fortsatt motet oppe, til tross for korona-situasjonen.

– Det er selvfølgelig utrolig trist at denne tida vi har gleda oss til i mange år blir avlyst, men samtidig så synes jeg det er viktig at vi forholder oss til regler og ikke slipper opp og blir for frista til å feste med mange, forteller Guro.

Lokale korona-knuter

Venninnene forteller at de samles i små grupper ute og prøver å ha det hyggelig på den måten.

Og det er tross alt bedre enn ikkeno’.

– Vi prøver å gjøre det beste av situasjonen. Jo mer negativt man ser på det, jo dårligere blir det.

Nå som landstreffet i Stavanger, som jentene hadde billett til, og andre store sammenkomster har blitt avlyst, har de god tid til russeknuter og pynte russedressen.

I år er en av russeknutene å hjelpe nabo´n

Gjennom russetida kan man pynte russedressen sin med logoer, korker og andre ting man får hvis man gjennomfører russeknuter. Hvert år er det russestyret i Vestfold som bestemmer hvilke russeknuter som skal gjelde for Vestfold.

I år har det blitt laga lokale korona-knuter.

– Vi i hovedstyret i Vestfold har valgt ut noen russeknuter som er tradisjonelle, men også lagt inn noen som er korona-vennlige.

– Vi kaller det for en «korona-edition», skriver russepresidenten til lokalavisa.

Zalo-kork, plasthanske og NRK-logo i lua

Kristine og Guro hadde ikke hørt om de ferske korona-knutene, men etter å ha lest gjennom de sier Kristine:

– Oi, jeg har faktisk gjort en av de! Jeg har jo handla mat for bestemora til en venn av meg.

Russen i Vestfold har tilsammen 90 russeknuter, hvorav ti av ti er korona-knuter – blant annet disse:

Sende en video av at du vasker hendene dine til russepresidenten (zalo-kork)

Gå inn i en butikk med fullt smittevernutstyr/drakt (plasthanske)

Hjelpe en nabo eller andre bekjente, som ikke kan forlate huset, med å handle (bilde av smilefjes)

Se på NRK nyhetene i 30 minutter og ta en shot hver gang noen sier ordet «korona» (NRK-logoen)

Russepresidenten ved Re VGS skriver at det ikke enda er bestemt hvordan det blir med russedåpen for elever ved Re VGS.

