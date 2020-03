Rektors beskjed til Re-russen: – Nå er det alvor!

Slik situasjonen er nå er en tradisjonell russefeiring i strid med nasjonale folkehelseanbefalinger, minner Re VGS-rektoren om.

Les også: Re VGS tar i bruk digital hjemmeundervisning fram til påske.

Re VGS var blant de aller første som innførte korona-tiltak, og skolen starta med å legge til rette for digital hjemmeundervisning for sine elever – før beskjeden kom om at alle skolene i landet skulle stenges.

Nå får russen en innstendig oppfordring fra Re VGS-rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth på skolens Facebook-side.

«Stå sammen ved å holde avstand til hverandre»

«Dette er en krevende tid for oss alle, og hele Norge jobber sammen i en storstilt dugnad for å redusere smitte- og helsefare for de mest sårbare blant oss.

Slik situasjonen er nå er en tradisjonell russefeiring i strid med nasjonale folkehelseanbefalinger. Jeg vil oppfordre dere til å følge nasjonale råd og de anbefalingene som våre myndigheter gir alle innbyggere i landet.

Jeg forstår at dette er skuffende for dere, og at mange hadde gleda seg til å feire avslutningen av tretten års skolegang.

Nå er det imidlertid alvor og vi må stå sammen ved å holde avstand til hverandre.

Hilsen rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth».

