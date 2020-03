Oppretter psykososial telefontjeneste: – Isolasjon kan være tøft!

Isolasjon kan føre til engstelse, bekymring og depresjon. Trenger du noen å snakke med? Tønsberg kommune har oppretta en telefontjeneste til innbyggerne.

Det melder nye Tønsberg kommune i en pressemelding mandag 16. mars:

– Nå må mange være i en eller annen form for isolasjon, og det kan være tøft for den enkelte. Dette er uvant og nytt for de fleste av oss.

– Derfor oppretter vi i dag en psykososial telefontjeneste for å sikre at befolkningen vår har et sted å henvende seg hvis de er bekymra, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Telefonen er bemanna med fagpersoner alle hverdager mellom klokka 08.00 og 17.00, og lørdager og søndager mellom klokka 11.00 og 16.00.

Telefonnummeret er 33 40 69 96.

Det er tidligere oppretta en lokal informasjonstelefon, der du kan stille spørsmål og få råd om korona. Denne betjenes av helsepersonell.

Telefonnummeret her er 33 40 69 90.

Det er også oppretta en nasjonal informasjonstelefon. Denne er åpen alle hverdager fra klokka 08.00 til 18.00 og i helgene fra klokka 10.00 til 16.00.

Telefonnummeret her er 815 55 015.

