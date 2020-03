Oppretter et kriseteam for det lokale næringslivet

Næringsforeninga har mange bekymra medlemmer, nå som så å si hele verden stopper opp. Det går hardt utover lokalt næringsliv, også.

I disse korona-krise-tider opprettes det et kriseteam for næringslivet. Tønsberg næringsforening, næringssjefen i nye Tønsberg kommune og Tønsberglivet står bak initiativet.

– Vi har telefonmøter hver dag, slik at vi best mulig skal kunne ivareta kommunens næringsliv, forteller Heidi Skjeggerød, leder i næringsforeninga.

Hva kan Tønsberg Næringsforening gjøre for deg og din bedrift nå?

– Hensikten med dette er å hele tida være til hjelp for bedrifter som har utfordringer i disse dager, forteller Heidi til ReAvisa.

Både for de som opplever bråstopp, og de som må jobbe på mer enn noen gang for å forsyne folk med det de trenger – med en mindre arbeidsstokk, på grunn av karantene, sjukdom eller helse- og omsorgsutdanna ansatte som heller bør hjelpe til der.

– Har din bedrift behov for midlertidig ansatte – si ifra så kan vi hjelpe deg med å opprette et kontaktpunkt og samarbeid med bedrifter som nedbemanner midlertidig og som kan ha ansatte tilgjengelig for deg og din bedrift, oppfordrer Heidi.

– Har du spørsmål, bekymringer eller annet du ønsker å diskutere; ta kontakt med Heidi Skjeggerød på telefon 988 86 288 eller epost heidi@tonsbergnf.no.

Alle møter og samlinger i næringsforeningens regi er utsatt, også frokostmøte er avlyst ut april.

Korona-tiltak som kan hjelpe lokalt næringsliv:

Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere.

Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 for rett til dagpenger under permittering.

Skatteetaten melder at fristen for å betale første termin av forskuddsskatten 15. mars er flytta til 1. mai.

Reduksjon fra femten til to dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. De permitterte får full lønn i tjue dager.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er ramma av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Det kan bidra til at bankene blir mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere sjøl om bedriften går med underskudd. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere med sikte på å dekke eieres formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.

Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

