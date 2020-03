Noen idrettsanlegg er stengt, andre vil unngå å stenge – men det kommer an på deg og meg!

Idrettsanlegg i nye Tønsberg kommune stenges med skilt og sperrebånd, men på Bibo har ikke det vært nødvendig – hvert fall ikke foreløpig.

IL Ivrig oppfordrer folk om å følge restriksjonene som er lagt for å slippe å gjøre det samme som ellers i Tønsberg:

Stenge idrettsanleggene.

Egentrening, eller to og to

IL Ivrig presiserer, etter oppslag i Tønsbergs blad her om dagen om at baner i «gamle Tønsberg» ble sperra av for all aktivitet:

– Det er oppslag i TB om anlegg som stenges av fysisk og lys som slås av, for å unngå ansamlinger. Vi har heldigvis ikke sett det på vårt anlegg, men deler oppfordringen:

– Egentrening, eller to og to, er det som gjelder nå. Ikke store grupper.

Bibo idrettspark er derfor tilgjengelig for de som ønsker å trene på egenhånd, skriver IL Ivrig på sin Facebook-side.

– MEN skulle vi oppleve at det blir større grupper, så må vi også vurdere å stenge av.

IL Ivrig har avlyst all organisert aktivitet inntil videre.

Stengt i Bergsåsen

Det samme har Ramnes IF. Banemann Fredrik Lie forteller til ReAvisa at deres baneanlegg er sperra av.

Dette er et kommunalt anlegg, og de har ikke noe valg.

– Kunne ReAvisa viderebringe en anmodning om at folk ikke samler seg og trener sammen på idrettsanlegget i Bergsåsen idrettspark?

– Det har vært enkelte tilfeller av ungdommer i mindre grupper, som sparker fotball der, forteller Fredrik – stikk i strid med restriksjonene som gjelder.

Det er satt opp sperrebånd og skilt, og alle bygg med idrettshall og garderober er låst av i Bergsåsen idrettspark.

Alternativ trening og alene-aktiviteter

IF Hauk, Vivestad IF, Re SK, og alle de andre idrettslaga i Re har forlengst innstilt all organisert aktivitet.

Sjøl om tilbudene og arenaene blir begrensa i disse korona-tider, så er det en trøst at vi bor i Re:

Vi er jo heldige, som har flott natur og turløyper rett uttafor døra.

Alt om korona-krisa i Re:

Les også: Oppretter et kriseteam for det lokale næringslivet.

ReAvisa holder koken – Tips@ReAvisa.no.