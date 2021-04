Nå er den nye pantekassa oppe, og den lokale Barnekreftforeninga får pengene som var samla inn

Etter at den gamle ble rappa, er en ny på plass. Og pantelapper for 5.000 kroner erstattes, så tjuveriet ikke går utover kreftsjuke barn.

Det var i midten av april at senterleder Tom Bøyesen og kjøpmann Martin Gran ble klar over at kassa der folk kan donere pantelappen til et godt formål var søkk vekk.

Etter et oppslag om bråk og forsøpling på Revetal, ble de klar over at kassa lå og slang bortpå ungdomsskole-tomta der motorungdommen børner og bråker.

Fanga på overvåkingskamera

Mistanken ble for mange dessverre retta mot de som henger der, og vi skriver dessverre – for ganske kjapt ble det klart at det neppe var de som hadde stått bak denne drøye ugjerningen.

For pantetjuven ble fanga på kamera, da vedkommende løste ut pantelapper i flere runder til en samla verdi av rundt 5.000 kroner.

Da ga senterleder og kjøpmann vedkommende en sjanse til å komme og ordne opp for seg, men det skjedde ikke:

– Så da ble det politianmeldt, forteller Martin til ReAvisa.

Barn i kreftbehandling eller etterbehandling

Kjøpmann Martin og senterleder Tom kan nå stolt vise fram ei helt ny kasse, med samme formål som den gamle.

Foreløpig er den hvit og anonym, men på samme plass. Merking kommer Barnekreftforeninga og fikser førstkommende fredag.

Da blir også ny nøkkel til kassa overrakt rette vedkommende. Disse pantebidragene kommer nemlig godt med, kan Julia Vo Hoff, leder for lokallaget i Vestfold, fortelle:

– Vi er veldig avheng av disse bidragene. Det går til litt forskjellige aktiviteter for barn som er i kreftbehandling eller etterbehandling.

Viktige bidrag til en viktig sak

– Vi donerer også noen av pengene til forskning, og vi bidrar også til familiesenter som blir bygd på flere sjukehus i landet.

– Så dette er viktige bidrag, der alt blir brukt til det beste for kreftsjuke barn. Og alle midlene vi råder over, kommer fra innsamlede midler som dette.

Meny Revetal bidrar med 5.000 kroner til Barnekreftforeninga, så den samme summen som var blitt gitt av gavmilde reinger kommer fram dit den opprinnelig skulle.

– Dette skal hvert fall ikke gå ut over Barnekreftforeninga, sier Martin.

Travle tider for Tønsberg-politiet

Angående anmeldelsen, har han ikke hørt noe fra politiet. Når ReAvisa sjekker opp, så får vi opplyst at saken allerede er henlagt, tross oversendelse av overvåkingsbilder sammen med anmeldelsen.

Lokalavisa får opplyst at det er travle tider for Tønsberg-politiet, som Re nå sogner under etter kommunesammenslåinga.

– Saken kan jo kjapt hentes opp igjen, men slik ståa er nå er ikke denne saken prioritert, forteller Jan Frode Johansen i politiet.

– Så må man jo kunne si at dette er en spesiell sak med tanke på hva pengene som er stjålet skulle gått til.

Derfor vil han understreke at «henlagt» ikke er det samme som at saken er lagt bort i en skuff for godt. Den kan dukke opp igjen:

– I noen perioder er politiet opptatt med enda mer alvorlige saker, og sånt varierer jo litt.

Pantekasse må vi jo fortsatt ha!

Når det gjelder mistanken mot vedkommende på overvåkingsbildet, så deler politiet senterlederens syn:

– Det er skjellig grunn til å mistenke den som innløser pantelappene for også å ha tatt kassa i utgangspunktet, det må man kunne si.

Sjøl om politiets videre håndtering av saken er usikker, så er en ting helt sikkert, lover Martin: Pantelapp-postkassa blir værende i pantegangen på Re-torvet.

– Vi har hatt den her i alle år, og det vil vi fortsette med.

Sjekk flere saker fra politiloggen i Re.