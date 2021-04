– Dette går på psyken løs – bare hør på dette bråket!

– De to siste bilene slutta å herje klokka fem på morgenkvisten. Da hadde vi liggi våkne, hele natta.

Det forteller en fortvila nabo til bil-bråket på Revetal. – Og vi er mange, forteller vedkommende, og det kan ReAvisa bekrefte.

Vi får javnt og trutt henvendelser i sakens anledning. Og de går på det samme som før: Biler og bråk, forsøpling, glasskår og hærverk.

– Kan nesten ikke tru det jeg ser

– Og det blir bare verre og verre, mener ReAvisa-tipseren som ønsker å være anonym for å ikke ødelegge den tross alt noenlunde ålreite tonen med de fleste av ungdommene.

– Men når jeg går runden min på Revetal, så kan jeg nesten ikke tru det jeg ser, sier ReAvisa-tipseren som tar med lokalavisa på en kjapp rundtur på Revetal:

– Det flyter søppel og matrester, det er skuffa jord ut på asfalten så bilene får sladda rundt, det kjøres på plenen og over bedd og blomster, det er laga høl i gjerdet til barnehagen, det er roping og høy musikk og eksosanlegg som så vidt henger på og smeller og bråker – og sånn er det som oftest langt utover nattestid.

Går på helsa løs

ReAvisa-tipseren er så fortvila over å miste nattesøvnen, at vedkommende mener det går på helsa løs. – Når en skal tidlig på jobb, er det noen netter man ikke rekker å sove i det hele tatt.

Mye av skylda for at Revetal er blitt et mekka for motoriserte bråkebøtter av mange slag, må det nedlagte lensmannskontoret ta, mener naboene.

– «Nærpolitireformen» ser vi i Re fint lite til. Nå er politiet langt unna, med lite ressurser. Det var annerledes da det var lys på lensmannskontoret.

Ringer og ringer til politiet

– Jeg har ringt politiet flere ganger, flere av naboene ringer politiet, og politiet takker for tips og beklager at de ikke har mulighet til å sende en patrulje.

– Og de få gangene de gjør det, så sprer det seg som ild i tørt gress at politiet er på vei, og to- og firhjulinger forsvinner i alle retninger. Politiet kommer som oftest til en tom parkeringsplass.

– Det er nesten fascinerende å se – for ikke lenge etter at politiet har dratt, så er alle sammen tilbake, akkurat der de var for en halvtimes tid siden.

– Ser ikke ut!

Det er mye naboene stusser over, som de finner her og der på ungdomsskole-tomta, som ikke helt hører hjemme her. For eksempel ei kasse med pantelapper.

På sin runde på morgenen i dag, fredag 16. april, fant ReAvisa-tipseren over hundre bagetter i plastikk, pluss masse godteri i originalemballasje.

– Dette er kanskje rappa fra et eller annet sted? Uansett ligger det bare slengt, så måker sprer det utover og det ser ikke ut.

Litt bedre, og så mye verre – gang på gang

Det hjalp litt da en annen nabo sa ifra om forsøplinga. Da kom ungdommer og rydda opp etter seg. Det hjalp også litt da nabolaget kontakta kommunen, som kom og rydda en sjau.

Det har også hjelpa og gå bort til ungdommene og be dem om å dempe seg, det har flere ReAvisa-tipsere gjort, flere ganger. Og det kommer de til å gjøre igjen.

– Men alt dette hjelper bare for en liten stund, og så er det like ille – hvis ikke verre? – ganske snart igjen! Javnt over blir det bare verre og verre, vil vi påstå.

Rømmer Re

– Så det blir liksom aldri helt bra. Og vi savner en god natts søvn. Så ille var det i påska, at jeg måtte rømme Re. Bare for å få sove litt!

– Jeg er helt forferda over hvor ille det har blitt. Dette går på psyken løs – bare hør på dette bråket!, sier en trøtt og irritert nabo.

Så blar naboene fram bilder og film fra seine nattetimer, filma mens de likevel ikke får sove. Se og hør videoen i toppen av saken.

Bor midt oppi bråket

– For oss som bor på Revetal er det en så stor påkjenning at vi orker snart ikke mer. Jeg har venner som bor et godt stykke unna Revetal, som også plages av dette. De spør jo oss som bor rett i nærheten om åssen vi klarer å bo midt oppi detta spetakkelet.

– Vi vil jo så gjerne fortsatt bo her, uten at noen skal ødelegge idyllen ellers. Revetal er jo verdens flotteste plass å bo, og ungdomsskolen er blitt så fin med flotte uteareal med lek og moro.

– Vi setter bare pris på all latter og lek, og at folk møtes her.

– Men IKKE sånt forferdelig bråk, utover natta.

Sjekk flere saker fra politiloggen i Re.