Det går mot enda en alternativ 17. mai-feiring i Re, og bondelaget gjentar suksessen: – Til traktorene!

Det er en måned og en dag igjen til 17. mai. Vi veit allerede nå at det neppe blir en vanlig feiring, heller ikke i år. Så da gjør Magnus og bondelaget som i fjor – inviterer til traktor-tog!

Nestleder for 17. mai-komiteen i Tønsberg kommune, Lars Jørgen Ormestad, har ansvaret for feiringa i Re:

– Men nå bare venter vi på hvor strenge regler det eventuelt er på 17. mai, forteller han når ReAvisa spør en drøy måned før den store dagen.

Gjentar suksessen i år

Men en ting er sikkert allerede nå: – Det blir ingen felles tog, som vanlig er på Revetal. I år som i fjor er det korona-avlyst.

– Så akkurat nå ser det vel ut til at mye blir som i fjor: Traktor-tog, for eksempel, sier Lars Jørgen – og det initiativet kommer i år som i fjor fra Fon bondelag:

– I fjor hadde vi vel ei uke eller to å planlegge på, nå har vi en måned, sier Magnus Johnsen, leder i Fon bondelag, med et stort smil.

– Så det må bli bra – og om mulig enda bedre enn i fjor?

Har allerede hengeren klar

Magnus har allerede 17. mai-hengeren stående klar på tunet for pynting fram til den store dagen.

I fjor var det rundt seksti traktorer med, alt fra gamle veterantraktorer til helt moderne monster av noen landbruksmaskiner.

Med festpynta traktorer og innreda hengere, ble det en alternativ 17. mai-fest vi seint kommer til å glemme.

I år gjentas det hele, og kanskje blir det enda flere traktorer i år?

– Til traktorene!

– Vi har vel egentlig ikke store planen i år heller, annet enn at vi står for ruta og ungdomslaget står for is til alle barna, forteller Magnus til ReAvisa:

– Så får alle som vil slenge seg med!, oppfordrer Magnus og Fon bondelag via lokalavisa.

– Dette ble så godt mottatt i fjor, og vi fikk bare gode tilbakemeldinger. Da er det bare å trå te’ igjen – til traktorene!.

Så da er det bare å glede seg til 17. mai – om enn litt annerledes feiring, i år også.