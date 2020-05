For en fantastisk 17. mai-feiring! For et fantastisk Re!

Alle var vi vel litt spent på hvordan årets 17. mai-feiring skulle bli? Men for en fest det ble!

I normale tider ville vi samla oss på Revetal, til en stor og flott 17. mai-feiring for hele Re. I disse unormale tider, var greia heller å feire i små grupper, rundt om i Re.

Og en unormal feiring ble minst like fin som en normal feiring. Og det takket være alle flotte initiativ for å feire i unntakstid. Sjekk bare her:

Rullestol-race på helsehuset

Aldri vi sett en sånn fart på rullestolene, som de som nærmest spratt ut på balkongene på Re helsehus 17. mai-morgen. Etter flaggheising i parken, marsjerte Blågjengen bort til Re helsehus der de spilte «Norge i rødt, hvitt og blått».

Etter drøyt to måneder med besøksforbud var det rett og slett rørende å se gleden på balkongene. Her hadde beboerne det travelt med å komme seg ut og føle på den gode 17. mai-stemninga!

Re-daktøren sto der med en stor klump i halsen, som egentlig vedvarte hele dagen, og tok disse første bildene av feiringa:

Første og eneste punkt på programmet

Men det aller første på 17. mai-programmet var det samme som alltid: Flaggheising i Revetalparken, tradisjonen tro.

Unormalt nok første og eneste på årets 17. mai-program i Re…

ReAvisas Håkon Westby var som vanlig på plass:

17. mai-leker i hagen – med en vri

I hagene rundt om i Re var det rigga leker av mange slag for barna, så også hjemme hos Dora og Bent Borge i Brekkeåsen.

Her var det loddsalg med fruktkurv som gevinst. Det var imidlertid et noe uvanlig lotteri med helt egne regler: For å få tak i fem lodd måtte du si hurra ti ganger, og hvis du villa ha ti lodd måtte du synge en 17. mai-sang.

I tillegg var det både potetløp, ballongleker, stafetter og natursti. Alle som vant fikk fiske gevinster fra et eget 17. mai-tre fullt med pakker i rødt, hvitt og blått.

Barnebarna Amalie, Andrea og Julie forteller at det er veldig gøy når bestemor og bestefar steller i stand 17. mai-leker:

Gratis is – og Glagjengen!

I ei gate i Rånerudåsen roper Grethe og Olav Brunborg lokalavisas ungdomsfrilanser bort på litt is. – Vi hadde lyst til å dele ut is til naboene våre, forteller det hyggelige ekteparet.

Her kunne du velge mellom flere sorter is, og en etter en går naboene innom den lille is-stasjonen til Grethe og Olav.

Aksel og Ann Helen Østman bor i den samma gata og forteller at de syntes det var ekstra stas da også Glagjengen kom og spilte nesten samtidig som is-serveringen.

– Det var et veldig koselig og snilt på funn, forteller fornøyde naboer med is i handa.

Ikke langt og flott, men smått og godt

Det var i det store og det hele de små ting som telte i årets 17. mai-fering. Nabo-tog, leker i hagen og gode naboer som marsjerte sammen i gata.

For du kommer langt med godt humør og en CD-spiller.

Vi mistenker at dette toget i Brekkeåsen, i sterk konkurranse med mange andre nabo-tog rundt om, kan være et av de korteste 17. mai-togene i Re-historien?

Bilglede Re rundt

Den lokale motorentusiastklubben Re motorklubb samla rundt 150 biler til en rundtur i Re, i festpynta doninger av mange flotte slag.

Folk møtte opp langs ruta med flagg og heiarop, der kortesjen cruisa rundt. Hele fire timer tok turen!

– Ikkeno’ børning!, var den strenge formaningen før avgang fra Revetal:

Traktor-tog med is-stopp

Bønder i Re va’kke vanskelig å be da det ble etterlyst et alternativ 17. mai-tog: Traktor med henger-tog! Og ikke bare noen få, men hvert fall seksti i tallet!

Her var det pynta med flagg og farger, og dekt opp til fest på planet. Stemninga sto i taket, både i traktor-køen og langs traktor-ruta.

Og på Holtung i Fon var det is-stopp, der Fon ungdomslag og bondelag delte ut is til alle barna.

17. mai-tog av mange slag!

I Undrumsdal ble det, som i resten av landet, heller ikke et barnetog som sådan, men heller et hestetog!

Hestene Låhne Loke, med Linda Eikeberg, Jenny Aas og Mathilde Aas bak tømmene, Bjarta Bjarnhild, med Solveig Eline Eikeberg og Paul Christen Eikeberg, og sist Tengelgutt, med Hanne Gulestøl og Vilde Eikeberg, kan du se i videoen på toppen av denne saken.

Du kan også se Roger Haeselich og Jeanette Eng fra Bergsåsen og deres staselige hester med vogn skape god stemning på Revetal:

Full 17. mai-fest i gata

Aldri har uttrykket «aldri så gæli, at det ikke er godt for noe» stemt bedre? For når det ikke ble en vanlig 17. mai-feiring i Re, blir det en uvanlig stor feiring i Berganveien.

Astri Søyland støtta nemlig Ramnes og Røråstoppen skolekors, og vant et besøk av korpset i gata si. Og ikke nok med det, det klaffa sånn at nokså samtidig kom den lange, flotte kortesja til Re motorklubb forbi.

– Det har vel aldri skjedd så mye her, tenk at gata vår skulle bli sentrum av Re på selveste 17. mai!

Taler på tape

Av smittevernhensyn var flere taler spilt inn på forhånd, med publiseringsdato 17. mai.

Det var barnas tale på Revetal, Thorvalds tale ved minnebautaen ved Våle kirke, og det var idrettens tale ved IL Ivrig-leder Frode Hestnes.

Alle talene kan du se på ReAvisas video-sider, pluss mye mer fra 17. mai-feiringa i Re. Eller her:

Re-innslag på 17. mai (noen opptak er gjort i forkant av smittevernhensyn):

Barnas tale ved Celia Brenne og Oline Marie Lie fra Bjerkely skole, Hanne Einang fra Kirkevoll skole, Sara Koojman Skauge og Nora Førsund fra Ramnes skole, Sarah Michelle Strange-Bjønnes og Mina Lie fra Røråstoppen skole, og Sunniva Døvik fra Solerød skole (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Roald Amundsens bauta v/ Frode G. Hestnes, leder av IL Ivrig (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Minnesmerket ved Våle Kirke v/ Thorvald Hillestad, tidl. ordfører i Re (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Krans ved minnesmerkene ved Ramnes kirke, Fon Kirke og Vivestad kirke.

Flaggheising i Revetalparken klokka 08.00 til toner fra Blågjengen (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Klokka 08.00 – 14.00: Korps bidrar til 17. mai-stemning i gatene og i lokalmiljøene. Re helsehus vil prioriteres (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Klokka 10.00 og utover dagen: Re motorklubb kjører kortesje gjennom Re med festpynta biler, førere og passasjerer.

Klokka 10.30 og utover dagen: Bønder i Re kjører traktor-tog gjennom Re med festpynta traktorer og hengere.

I tillegg vil ReAvisa være på farta rundt til nabotog, hagefester og mange små markeringer rundt om i Re. Tips@ReAvisa.no.

Les mer om 17. mai i Re i ReAvisa-arkivet.

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Sjekk samlesida om korona-krisa i Re.