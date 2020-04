SISTE: 17. mai-toget på Revetal er avlyst

Men 17. mai-feiringa er på ingen måte avlyst!, minner 17. mai-komiteen om. – Vi oppfordrer innbyggerne til å lage sine egne, trygge og morsomme feiringer.

Har du et smittefritt 17. mai-opplegg på gang? Tips ReAvisa!

– Det er med tungt hjerte at 17.mai-komiteen i Tønsberg ser seg nødt til å avlyse årets barnetog i Tønsberg sentrum og på Revetal, med bakgrunn i folkehelseinstituttets anbefalinger for begrensning av smitte fra korona-viruset.

Det heter det i en pressemelding fra nye Tønsberg kommune i dag 16. april, en måned og en dag før den store dagen.

Oppfordrer til egne morsomme og trygge feiringer

– Heller ikke tradisjonelle samlinger på skoler, barnehager eller velforeninger vil være mulig å gjennomføre, med de retningslinjene som nå gjelder for kulturarrangement fram til 15. juni.

– Men 17. mai er på ingen måte avlyst! 17. mai-komiteen har allerede fått inn mange flotte forslag fra innbyggerne, og planlegger nå for en digital variant av nasjonaldagen, som inkluderer både gamle og nye tradisjoner.

17. mai-komiteen oppfordrer også innbyggerne til å lage sine egne, trygge og morsomme feiringer.

Potetløp i hagen og på stylter i gata

– Ta på dere finstasen, heis flagget, dekk på til fest, ha potetløp i hagen eller gå på stylter i gata.

– Sammen skal vi sørge for at dagen blir uforglemmelig!

17. mai-komiteen i nye Tønsberg kommune består av Catrine Bøhle og Lars Jørgen Ormestad fra Re.

Hipp hurra, likevel!

ReAvisa skal selvfølgelig dekke 17. mai som normalt – på en unormal 17. mai. Vi reiser gjerne rundt og roper hipp-hurra, både her og der, med kamera, blokk og penn.

Allerede nå starter vi med å legge opp planen, der vi må komme til dere lesere, siden vi ikke kan samles på Revetal eller rundt om i grendene i år.

Send oss gjerne et tips på epost der dere forklarer kort deres plan for 17. mai, og gjerne tidspunkt det kan passe best å komme.

Har du bilder fra 17. mai-feiring i gamle Ramnes og Våle kommuner? Tips@ReAvisa.no.

