Thorvalds tale: – Viktig å løfte fram, år etter år!

Her skal vi minnes de døde, som ga sitt liv for vår fred, taler Thorvald i talen til ære for de falne under 2. verdenskrig. Det legges også ned krans ved bautaene ved de andre kirkene i Re.

Gammel-ordfører Thorvald Hillestad minnes i dyp takknemlighet de som falt i krigen for fred fra nazi-Tyskland under den 2. verdenskrig.

Talen ved bautaen i Våle kan du se i toppen av denne saken.

Viktig å minnes, sjøl i korona-tid

Thorvald forteller at han er glad for at respekten og takknemligheten til våre falne ivaretas og synliggjøres, sjøl i denne vanskelige korona-tida.

At vi aldri glemmer de som aldri kom hjem igjen til feiring av fred og frihet våren 1945 – i likhet med over 10.000 andre fra hele landet.

Thorvald minner om at vi må vise stor takknemlighet for fred, og at det ikke er en selvfølge, – det er viktig å løfte fram, år etter år.

Freden er en gave

– Noen sier nå må vi se å glemme denne krigen, det er jo så lenge siden, taler Thorvald.

I år er det 75 år siden freden kom i 1945. Dette ville blitt – hvis ikke vi hadde hatt dette viruset – blitt markert med mange arrangement.

– Freden er en gave vi fikk for 75 år siden – og har fått beholde helt til nå.

Shina skikkelig opp

Bautaen, som inneholder navn på de falne og to dikt av Nordahl Grieg, ble reist av bygdefolket i 1949. Den er blitt skikkelig shina opp foran årets 17. mai-feiring.

I etterkant av innspillingen, som fant sted forrige uke for å hindre folkensamlinger i korona-tid, beklager Thorvald at han sier feil måned i talen, men vi veit jo hvilken dato det gjelder.

