Vil du ha korps-besøk på 17. mai?

Ramnes og Røråstoppen skolekorps dukker opp her og der på 17. mai, uten at vi veit helt hvor og når. Også de andre tre korpsa fra Re gleder seg stort til 17. mai – tross alt. For korpsmusikk blir det!

«Som mange andre har vi mistet det meste av vårens inntekter, og prøver oss med en konkurranse fram mot 17. mai», skriver Ramnes og Røråstoppen skolekorps på sine Facebook-sider.

«Vi trekker ut en av dere som gir et bidrag på vippsnummer 605135 og bor i nærområdet, som får en minikonsert med skolekorpset».

Ingen av korpsa i Re gir seg så lett!

«Vinner vil bli trukket 15. mai», skriver korpset som takker for støtten. Du finner Ramnes og Røråstoppen skolekorps’ Facebook-side her (ekstern lenke).

Korona-tida er også ei tøff tid for korpsa i bygda vår. Spesielt nå i mai. Ikke får de øvd slik de pleier, og de får heller ikke vist seg fram med den gode, gamle 17. mai-feiringa med marsjering og spilling.

Men ingen av de fire korpsa i Re gir seg så lett, her er det blitt lagt alternative planer i lang tid allerede:

– Vi skal marsjere på trommemarsj, så det blir lettere å holde avstand, skriver Marianne Pedersen (47), leder i Våle skolekorps, på chat til ReAvisa.

Korpsmedlem med stor låve

Korpsa skal prøve å rekke rundt og spille forskjellige steder her i Re.

– Vi klarer ikke å dekke hele Våle, men håper at de som hører oss kommer ut på verandaen, balkong eller i egen hage med flagg og viser at de setter pris på oss, skriver Roger Enghaug (48), leder i Gla‘gjengen, til ReAvisa.

Korpsa her i bygda har gått glipp av mange fellesøvelser på grunn av smittevernstiltakene, men i det siste har det dukka opp noen muligheter til felles øving. De har hatt flere øvelser ute, men dette kan jo fort bli litt kaldt og guffent ettersom været er litt fram og tilbake.

Våle skolekorps har blant annet øvd en del ute på låven hos en av medlemmene med god plass.

Inntekter, turer og konserter avlyst

Det er ikke bare 17. mai som blir annerledes for korpsa. Inntekter, turer og konserter blir avlyst.

Våle skolekorps hadde planlagt en stor og høytidelig konsert med utdeling av stjerner og medaljer. Det ble det selvfølgelig ikke noe av nå. Den store konserten blir utsatt til høsten.

I tillegg har de helt nye uniformer som de hadde gleda seg til å vise fram.

Det blir heller i en mindre skala enn de hadde trodd.

Møtes hver mandag – utendørs

Undervisning er ikke like lett over nett. I alle fall ikke med mange samtidig. Blågjengen har måttet avlyse alle felles aktiviteter, med unntak av digitalt årsmøte på Teams i slutten av mars.

De måtte også avlyse en felleskonsert med Glassverket musikkorps i Drammen.

Ett par av instrumentgruppene har hatt gruppeøvelse de siste dagene, og hele Blågjengen vil møtes ute med god avstand for å øve mandagene fram til 17. mai.

– Så håper vi på fint vær slik at vi kan møtes de to mandagene som er igjen, skriver Christine Gloslie (37), avtroppende kasserer for Blågjengen.

Fulle av spillelyst

Dugnader kan ikke gjennomføres, og utenom dette er det ikke så mange inntektskilder for korpsa. De må ha penger til å dekke alle avgifter, og uten dugnader blir dette selvfølgelig vanskelig.

Derfor kommer det godt med at kulturministeren denne uka varsla en pengestøtte til korpsene. Men det vil neppe monne like godt som ordinær drift, i ordinære tider.

Og sjøl om penger er en bekymring, trumfer spillelysta alt.

Derfor gleder våre lokale korpsmusikanter seg stort til 17. mai – tross alt!

Nabotog og hagefester

Det er godt mulig å lage en liten 17. mai-fest i privat regi med de korona-restriksjonene som nå gjelder. Opptil tjue personer, med en meters avstand, er det som gjelder i skrivende stund.

Flere ReAvisa-lesere har tipsa om nabotog, hagefester og mindre markeringer godt innafor smittereglene rundt om i Re.

Re-innslag på 17. mai (flere opptak gjøres i forkant av smittevernhensyn):

Barnas tale ved Celia Brenne og Oline Marie Lie fra Bjerkely skole, Hanne Einang fra Kirkevoll skole, Sara Koojman Skauge og Nora Førsund fra Ramnes skole, Sarah Michelle Strange-Bjønnes og Mina Lie fra Røråstoppen skole, og Sunniva Døvik fra Solerød skole (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Roald Amundsens bauta v/ Frode G. Hestnes, leder av IL Ivrig (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Minnesmerket ved Våle Kirke v/ Thorvald Hillestad, tidl. Ordfører i Re (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Krans ved minnesmerkene ved Ramnes kirke, Fon Kirke og Vivestad kirke.

Klokka 08.00 – 14.00: Korps og speidere bidrar til 17. mai-stemning i gatene og i lokalmiljøene. Re helsehus vil prioriteres (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

Klokka 11.00 – 13.00: Re motorklubb kjører kortesje gjennom Re med festpynta biler, førere og passasjerer (legges ut på nettavisa ReAvisa.no 17. mai).

