Nye koronatiltak fra fredag

De forsterkede koronatiltakene vi har hatt i halvannen måned går straks ut. Tønsberg legger seg fra og med fredag 23. april på de nasjonale tiltakene, pluss noen lokale tiltak som fortsatt er strengere enn de nasjonale.

– Vi innfører en forsiktig åpning av kommunen vår. Kriseledelsen er opptatt av at vi tar dette i riktig tempo, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressemelding torsdag 22. april 2021 – dagen før lettelsene.

– Sjøl om smittetallene er på vei ned, så har vi fortsatt en stor andel smitte med ukjent smittevei, understreker ordføreren.

Noen lokale innskjerpelser fortsatt

I den lokale forskrifta er det særlig begrensninger for steder der mange personer kan samles.

– Vi håper at vi slipper å stenge ned Tønsberg enda en gang, og derfor mener vi det er et klokt grep å begrense tilgang til steder som samler mange mennesker, sier ordføreren:

– Vi ser fra andre kommuner at smitten lett sprer seg i forbindelse med arrangementer og det har vi også erfart i Tønsberg i forbindelse med smitteøkningen i mars.

Dette gjelder i Tønsberg nå:

De nasjonale reglene tillater hundre personer på arrangementer, mens det i Tønsberg kan være 50 personer på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Videre: Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og tilsvarende steder må holde stengt som følge av den lokale forskriften.

Treningssentre kan holde åpent for de som bor i kommunen, og for de faste medlemmene av det lokale treningssenteret. Senterne kan også holde åpent for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, samt individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Fortsatt munnbind: Tønsberg opprettholder påbudet om munnbind gjennom den lokale forskriften. Det betyr at når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Munnbindpåbudet gjelder også her: Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, samt de som er under 20 år og deltar på sports- og fritidsaktivitet.

