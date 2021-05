Da Tix gikk videre til finalen, hadde Re-jenta en finger med i spillet. Hun jobber fra morgen til kveld for å style de på scenen, men på lørdag skal finalen nytes som publikum i salen.

I fjor ble den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen korona-avlyst, og Irlin Lima Hansen (32) ble stående med koffert og hårfønere i handa hjemme i Strangefeltet.

Hun skulle egentlig styla artistene på scenen, og så fram til ei hektisk og morsom uke. Sånn ble det ikke i fjor. Men i år, derimot…

– Alle er så fulle av energi

For den som venter på noen godt, venter ikke forgjeves. Og nå er Irlin i gang med akkurat det hun drømte om i fjor, som eneste nordmann i hele styling-staben:

– Dette er litt som man ser det på TV – et sirkus! Alle rundt, både deltakere, sponsorer, presse, artister og så videre, er så fulle av energi, forteller Irlin til ReAvisa mellom slaga i Rotterdam, Nederland.

Norges bidrag med Tix gikk videre til finalen tidligere i uka, og da hadde Re-jenta styla danserne til Tix. Pluss danserne til Eden fra Israel, Manizha fra Rusland, Anasoklic fra Slovenia, danserne til Samantha fra Latvia, og så videre, ramler Irlin opp.

Trangt nåløye

– Vi har vårt eget stylingområde der vi styler artister og dansere, i tillegg til et VIP-rom for de som ønsker at det skal bli litt mer privat.

Irlin har jobba med Moroccanoil siden 2015, og er en del av det norske og internasjonale teamet deres. Hun har styla på forskjellige photoshoots, events og innspillinger:

Costume, ELLE, influencer-samarbeid, større lanseringer i inn og utland, Gullruten, og så videre, ramser Irlin opp – og nå Eurovision.

Der var det et trangt nåløye for å bli plukka ut til å bli med, og Irlin jubla høyt over å være blant de heldige.

Føles veldig trygt og fint

– Dette er veldig moro, ja! Det er jobb fra morgen til kveld, men veldig moro å få være med på dette!

Korona fikk det hele avlyst i fjor, i år gjennomføres det med strenge restriksjoner: Alle testes javnlig, og alle forhåndsregler følges nøye. Det er egne avgrensa områder man kan gå på.

– Føles veldig trygt og fint, forteller Irlin til ReAvisa.

Opplevelse for livet

– Dette er en opplevelse for livet, med mye morsom jobbing hele tida. Men på lørdag er vi så heldig å kunne få lov å være publikum i salen under finalen.

Og da skal Tix stå på scenen og gi alt for Norge. Det blir en fantastisk avslutning på ei uke Irlin kommer til å leve lenge på. – I utgangspunktet er det karantene i ti dager fra jeg kommer hjem.

Den karantene-tida skal Irlin få til å gå ganske så greit: – Jeg skal definitivt nyte alle inntrykkene!