Alle nødetater rykker ut til ulykke på Bispeveien

Det meldes om en kraftig kollisjon i krysset der Kopstadveien går ut i Bispeveien.

Alle nødetater rykker ut til Re etter melding om trafikkulykke på Bispeveien fredag 21. mai klokka 11.22.

To biler er involvert, og det er meldt om store materielle skader.

Trafikale problemer

– Politi og ambulanse er på stedet. Alle involverte er ute av bilene, melder politiet i en oppdatert melding. Det var rett etter ulykken store trafikale problemer på stedet.

Ulykken har skjedd på Svinevoll, i krysset der Kopstadveien går inn på Bispeveien.

Den ene bilen har skader i fronten, og den andre i siden.

Politiet tar opp forklaringer

De materielle skadene er ikke så store som først meldt, begge bilene er flyttbare og blir fjerna ut av veibanen en halvtimes tid etter første melding om ulykken.

Ulykken har skjedd på et av flere ulykkespunkt langs Bispeveien gjennom Re, for det er langt ifra første gang det smeller her, rett nord for bensinstasjonen.

Ambulanse ser til de involverte, og politiet tar opp forklaringer.

Førerkortbeslag

– Den ene føreren er blitt med ambulansen for videre kontroll, melder politiet, som tar førerkortet fra føreren av en av de involverte bilene.

Dette på grunn av brudd på vikeplikten.

Politiet oppretter sak.

