Leder: – Ei post-moderne nøtt?

La meg først og fremst ta et digert forbehold om at jeg har skjønt alt rekti. Men det er egentlig litt av poenget – hvorfor skal dette være så innmari vanskelig?

ReAvisa har postnummer 3174 Revetal, og vi skal nå bruke post i butikk i bensinstasjon. Hjemme har Re-daktøren postnummer 3175 Ramnes – så da kan jeg fortsatt bruke posthjørnet på Re-torvet.

Men ikke hvis jeg får pakker som jeg må cashe ut – da må jeg til bensinstasjonen, uansett.

Valfarter att og fram over Bispeveien

Ikke rart det er folksomt i fotgjengerfeltet over Bispeveien om dagen. Folk farter att og fram mellom to «postkontor» et slapt steinkast fra hverandre – med forskjellige oppgaver.

Kanskje et lite offer i det store bildet, jeg ser det. Da er det verre med de i Undrumsdal, som etter en anbudsrunde plutselig ikke «tilhører» Re, de sogner nå til Barkåker.

Reaksjonene der er sterke. Folk i Undrumsdal bruker jo Revetal, akkurat som alle oss andre i Re og en god radius rundt.

Re splittes opp

At Re splittes opp på denne måten, er ikke en konsekvens av kommunesammenslåing. Men det er noe som gjøres mulig etter sammenslåing.

Akkurat som fastlege-omrokkeringen, der eldre uten lappen med fastlege rett borti gata på Revetal plutselig fikk fastlege på Eik.

Eller at noen eldre i Re ikke får plass på Re helsehus, men blir sendt til andre sjukehjem i gamle Tønsberg kommune.

Du får fortsatt posttjenester, fastlege og sjukehjemsplass i egen kommune, må vite! Men ikke alltid i egen bygd.

Som å måtte kjøpe smør i en butikk og melk i en annen

Tilbake til post-problemer. Kanskje det ikke er så svære greiene, sånn egentlig. For mye kan gjøres på nett, og har du kjøpt porto eller gjort opp for pakka på nett, så kan du velge fritt post i butikk i bensinstasjon eller post-utleverings-ett-eller-annet på Re-torvet.

Men det er noe merkelig med at posthjørnet på Re-torvet plutselig ikke er å regne som et postkontor lenger – sjøl om de fortsatt skal drive med post, så kan du for eksempel ikke kjøpe frimerker der. Det får du nå bare på bensinstasjonen.

Som en skriver i kommentarfeltet til den opprinnelige saken på ReAvisas Facebook-side: – Må jo elske svaret til Posten da – at nå får vi flere «postkontor».

– Det blir som å ha flere butikker – der du kan kjøpe smør i en, men du må til den andre butikken for å kjøpe melk.

Ufullstendig og uløselig?

Jeg er overbevist om at folka bak disken på både bensinstasjonen og Re-torvet gjør så godt de kan. Der skal ingen sables ned, vi heier på dere alle sammen. Dere fikser nok dette også.

Og dere fortjener ikke den kjefta dere har fått etter omleggingen – kjøpmann Martin Gran sier at han aldri har sett så sinna kunder før. Det er anbudssystemet som går over huene på oss som virker litt merkelig, for å si det forsiktig. Alt splittes opp, på alle vis.

En ReAvisa-leser skriver: – Man må ha mer skolegang en det jeg har, for å skjønne lønnsomheten i å ha to postkontor med seksti meters mellomrom… men det er flotte folk både på Re-torvet og på Circle K, så dette går seg vel til.

Helt til slutt til overskrifta i denne saken: «Ei postmoderne nøtt?» Postmodernisme påstår at verden er i en tilstand av vedvarende ufullstendighet og konstant uløselig.

En slående definisjon, når vi ser hva som skjer med Posten og reaksjonene her i Re.