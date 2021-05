Leserinnlegg: Hvorfor endre noe som funker for folk?

Komedien er komplett! Og brukervennligheten er lik null, mener Heming Olaussen (SV) om endringene på Revetal: Posten skal ikke lenger drive Post i butikk på Re-torvet. Det skal PostNord gjøre. Og de har ikke rett til å selge frimerker, så de må du kjøpe hos Cirkle K. Og undrumsdølingene? De må til Barkåker.

Mange har sikkert oppfatta at fra 1. mai skjedde det endringer med henhold til postekspederinga på Revetal. Til nå er vi blitt vant til en velfungerende postekspedisjon på Re-torvet:

Post i butikk, knytta til Meny. Trivelige damer som kan sine ting. Enkelt og lettvint: Du kobler gjerne postbesøk (pakkeekspedisjon, frimerker, brev o.a.) med andre ærend.

Har du en større pakke putter du den i handlevogna, er det vinter eller juletider med dårlig vær, snø og glatt kan du parkere innomhus og går tørrskodd til og fra. Enkelt og greit.

Det bryr ikke Posten Norge seg om!

Heretter skal postekspedisjonen 3-deles: Har du postnummer 3174 Revetal skal du til Cirkle K for å få utført posttjenester. Har du 3176 Undrumsdal skal du til Barkåker (!), Bare de med postnummer 3175 Ramnes skal fortsatt få bruke det «gamle» post i butikk på Meny.

I tillegg skal de med 3178 Våle fortsatt hente/sende post i Spar Brekkeåsen – fordi deres avtale med Posten fortsatt gjelder.

Hvem finner på noe sånt? Jo, Posten Norge – der formålet hos de høye herrer i Oslo ikke lenger er hensynet til publikum, men kun til bånnlinja. Et eller annet sted her er det tydeligvis penger å spare. At det blir ulogisk, tungvint og miljøfiendtlig spiller tydeligvis mindre rolle.

Så nå må folk med postnummer 3174 over gata til Cirkle K for å få henta pakka si, Der er det trangt, både inne og ute. Ingen handlevogner, så pakkene må bæres. Parkeringa er begrensa, og i alle fall utendørs – i all slags vær og vind.

Intet vondt sagt om gamle Statoil, men at dette skulle være et egna sted for post i butikk – eller post i bensin – har ikke falt meg inn. Men de som skal kritiseres er ikke Cirkle K, men Posten Norge.

Som forresten ikke lenger skal drive Post i butikk hos Meny. Det skal PostNord gjøre. Og de har ikke rett til å selge frimerker, så de må du kjøpe hos Cirkle K!

Komedien er komplett! Brukervennligheten er lik null.

For folk i Undrumsdal betyr de at de må hente pakkene sine på Barkåker. Der er det ikke mye annet å hente, så har de andre ærend, må de til byen. Eller Revetal. Miljøgevinsten av dette er i hvert fall ikke på pluss-sida.

Så vidt jeg veit, påstår Posten Norge at de er pålagt dette av Stortinget. Hvis det er tilfelle, lukter det EØS lang vei. For å finne ut av dette har jeg kontakta stortingsrepresentant Arne Nævra fra Buskerud.

SV-representanten sitter i samferdselskomiteen, som steller med bl.a. post. Han vil spørre statsråd Hareide om fornuften i disse omleggingene. Den synes å glimre med sitt fravær.

I gamle dager hadde Dagbladet en spalte som ble kalt Norges Dusteforbund, ledet av president Darwin P. Erlandsen. Der kunne man bli æresmedlem.

Posten Norge har åpenbart sendt søknad.

Heming Olaussen (SV), Re, kommunestyrerepresentant Tønsberg.