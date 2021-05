Historisk ungdomssatsing i ei tid det kanskje trengs mer enn noen gang: – Veldig, veldig fint!

I dag er det ett år siden Anita Stange Kjølstad døde, og nå er det klart at gaven etter hennes bortgang blir brukt på en stor og systematisk satsing på håndball-ungdommen i bygda vår. Første steg i satsinga er å søke etter trenere som brenner for sporten.

Ramnes IF forteller stolt om en stor ungdomssatsing. Dette blir gjort mulig med midler gitt til Ramnes håndball i forbindelse med håndball-ildsjelen Anita Stange Kjølstads bortgang. I tillegg vedtok årsmøtet at klubben går inn med ytterligere 30.000 kroner av egne midler.

Dette gjør at Ramnes håndball har en mulighet til en historisk satsing med en pengepott på nærmere 100.000 kroner øremerka til dette, og den rettes inn mot de unge, lovende Ramnes-spillerne.

– Veldig, veldig fint, sier Anitas enkemann Morten Kjølstad om planene.

Satser på ungdommen når det trengs som mest

– Også vi i håndballen har fått kjenne på nedstengning i forbindelse med korona, og det er ikke rart at noen spillere sliter med motivasjon.

– Disse midlene blir viktige for å beholde spillere og motivere de for videre aktivitet i klubben, melder styret i den lokale håndballklubben.

Det ble i forbindelse med overrekkelsen av gavemidlene satt sammen ei gruppe som skulle sette retningslinjer og lage en plan for hvordan pengene skulle benyttes.

Gruppa har bestått av trenere for jenter og gutter 14, jenter 16 og damelaget, samt nestleder og sportslig leder i Ramnes håndball.

Ett par av de viktigste kriteriene ble at midlene øremerkes ungdomsarbeid fra 14 år og oppover, og at de skal rettes mot tiltak som bidrar til å beholde disse spillerne i Ramnes IF.

Søker nye trenere – har mye å lokke med!

– Vi ser framover, og vi håper at det vil være mulig å gjennomføre noe mer av planene allerede til høsten, hvis smittevernreglene tillater det. Men ett av tiltakene setter vi i gang allerede nå: Vi søker trenere til jenter og gutter 14.

– Nå går vi bredt ut og leiter etter de som brenner for barne- og ungdomshåndball. Da er det fint å kunne motivere med at klubben har litt ekstra midler til inspirasjonsforedrag, sosiale sammenkomster på tvers av lagene, og ikke minst godtgjørelse til de gode trenerne vi nå søker.

Alle interesserte kan ta kontakt med Aleksander Øren, leder i Ramnes håndball, på telefon 469 79 798 eller på epost aleksander.oren@ramnesif.no. Epostadressen kan også brukes til å sende søknad.

Stort håndballmiljø i Re

Vi snakker om ei svært så treningsivrig gruppe på cirka ti gutter som har spilt sammen i mange år. Ramnes håndball har et mål om å ha et guttelag som spiller gutter 16 om et par år.

– Da må vi satse på denne gjengen, når vi er så heldig å ha et guttelag i klubben. På damesida står vi sterkere og har aldersbestemte lag i alle årsklasser opp til og med 15 år.

– I tillegg stiller vi i likhet med de seinere åra med lag i både 3. divisjon og 5. divisjon damer til høsten, informerer styret i ei pressemelding.

Nytt styre

På årsmøte i Ramnes IFs håndballgruppe 7. april 2021 ble følgende styre valgt:

Ny leder er Alexander Øren, nestleder er Anette Kindblad Dahl, kasserer og medlemsansvarlig er Jon Arne Lian, sekretær er Silje Eggum.

Brita Wold-Hansen er hallansvarlig, Magnus T. Østlie leder juniorgruppa, Pål Jevanord er Ramnes IFs representant til Slottsfjellcup og markedsansvarlig, og Heidi Kristine Hagen er assisterende representant til Slottsfjellcup og vara markedsansvarlig.

